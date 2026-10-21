Ajax vs Atalanta, en vivo: transmisión del partido de la Conference League 2026, jornada 13

El cuadro italiano buscará su segunda victoria consecutiva en el torneo, pero primero deberá imponerse a la urgencia del cuadro neerlandés que debutó con derrota

Claro Sports es la casa de la UEFA Conference League, que vivirá la segunda jornada de la Fase de Liga de la temporada 2026-27, donde el Ajax recibe la visita de la Atalanta en el Johan Cruyff Arena en un encuentro que despierta un gran interés por los nombres de las instituciones que se verán las caras este jueves 22 de octubre.

El cuadro de la franja roja llega a este compromiso después de caer por marcador de 2-1 ante el Hajduk Split de Croacia como visitante. Un resultado que le da la urgencia de ir por la victoria para sumar de a tres puntos.

Por su parte, la Atalanta llega a este compromiso después de vencer 3-1 al Pafos FC en casa, con lo que buscará mantener el buen nivel, solo que ahora como visitante. Una condición a la que habría que sacar la mayor cantidad de unidades para cumplir con el objetivo de colocarse en los primeros 8 lugares de la clasificación.

¿A qué hora inicia la transmisión del Ajax vs Atalanta hoy 22 de octubre?

El encuentro entre el Ajax y Atlanta se llevará a cabo este jueves 22 de octubre, en punto de las 13 horas, tiempo del centro de México, por lo que pasado el medio día se dará a conocer al vencedor de este compromiso.

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Antecedentes y últimos cinco resultados del Ajax vs Atalanta en la Conference League 2026

Esta será la tercera ocasión que el Ajax y la Atalanta se vean las caras en su historia. Al igual que ahora, anteriormente se enfrentaron en un certamen continental en Europa, solo que ahora lo harán en el tercer certamen más importante de la UEFA, la Conference League.

Los dos partidos anteriores fueron de la temporada 2020-21, cuando compartieron el Grupo D de la Champions League. El primer duelo fue en Bérgamo y el encuentro terminó 2-2 por la jornada 2, con goles de Dusan Tadic y Lassina Traore por los neerlandeses; mientras que por los italianos marcó un doblete Duván Zapata.

Volvieron a medir fuerzas en la jornada 6, ahora en Ámsterdam, donde el cuadro de la Serie A de Italia se quedó con el triunfo de 1-0 con la solitaria anotación de Luis Muriel. Al final la Atalanta avanzó a la siguiente instancia, mientras el Ajax se quedó relegado a la Europa League.

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