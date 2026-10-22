Nathan Silva firma la roja más rápida del Apertura 2026: ¿qué equipos acumulan más expulsiones en la Liga MX?

La falta sobre Ezequiel Bullaude provocó un penal, la expulsión del brasileño y un cambio inmediato de planes

Silva realizó la infracción sobre Bullaude apenas a los 55 segundos | Imago7

Nathan Silva protagonizó la expulsión más temprana del Apertura 2026 de la Liga MX, después de cometer una infracción apenas a los 55 segundos del partido entre Santos Laguna y Pumas, correspondiente a la jornada 13. El defensor brasileño fue castigado con tarjeta roja directa al minuto 2 por una falta sobre Ezequiel Bullaude dentro del área, una acción que también provocó un penal a favor del conjunto lagunero y obligó a los universitarios a disputar prácticamente todo el encuentro con diez jugadores.

La decisión del árbitro Guillermo Pacheco Larios modificó el desarrollo del partido desde los primeros instantes. Eduardo Aguirre convirtió la pena máxima al minuto seis y adelantó a Santos en el Estadio TSM. Además de convertirse en la expulsión más rápida registrada hasta ahora en el torneo, la tarjeta de Silva agravó el panorama disciplinario de Universidad Nacional, que alcanzó cuatro jugadores expulsados durante el Apertura 2026 y se acercó a los clubes con más tarjetas rojas del campeonato.

¿Cómo fue la expulsión de Nathan Silva a los dos minutos del Santos vs Pumas?

La jugada se originó prácticamente en el primer ataque de Santos Laguna. Bullaude recibió un servicio largo y consiguió colocarse en posición de peligro dentro del área universitaria, donde Nathan intentó impedir su avance. Durante la disputa, el defensor brasileño hizo contacto con el atacante argentino, quien terminó en el césped. El árbitro consideró que existió un empujón que impidió una oportunidad manifiesta de gol y señaló inmediatamente el punto penal.

Guillermo Pacheco mostró la tarjeta roja directa a Silva ante los reclamos de los futbolistas de Pumas, quienes cuestionaron tanto la infracción como la sanción disciplinaria. La jugada generó controversia debido a la intensidad del contacto entre los jugadores y la decisión de castigar una misma acción con penalti y expulsión. Aunque el VAR puede revisar este tipo de incidentes, el árbitro mantuvo su determinación sin acudir al monitor para una revisión en campo.

¿Por qué Silva recibió tarjeta roja y penal en la misma jugada?

La regla 12 del reglamento de la IFAB (Junta de la Asociación Internacional de Fútbol) establece que un futbolista puede recibir tarjeta roja cuando impide una oportunidad manifiesta de gol, incluso si la infracción ocurre dentro de su propia área. Cuando el defensor intenta disputar el balón, la sanción puede reducirse a una amarilla si se concede penal. Sin embargo, si la acción consiste en sujetar, empujar o derribar sin posibilidad de jugar la pelota, el reglamento contempla la expulsión. La controversia en Torreón se concentró precisamente en la naturaleza del contacto entre Silva y Bullaude.

PENALTI, EXPULSIÓN Y GOL DE SANTOS 😳 👀 El árbitro expulsó a Nathan Silva por esta entrada sobre Ezequiel Bullaude, y Santos se adelanta desde los once pasos. EN VIVO X ESPN y #DisneyPlus Premium. 📺 https://t.co/qrlAO31DxF — ESPN.com.mx (@ESPNmx) October 22, 2026

¿Cuáles son los equipos con más tarjetas rojas en el Apertura 2026?

León se mantiene como el equipo con más expulsiones del Apertura 2026, con cinco tarjetas rojas hasta la jornada 13. La lista de futbolistas sancionados incluye a Díber Cambindo, Rodrigo Echeverría, Jhohan Romaña, Sebastián Vegas y Jordi Cortizo. Un caso particular es el de Vegas, quien recibió la tarjeta roja después de finalizar el encuentro ante Pumas, pese a no haber disputado minutos, participó en una trifulca al término del encuentro y fue sancionado con tarjeta roja.

Atlas aparece entre los equipos con más tarjetas rojas, con cuatro expulsiones en el recuento previo a la jornada 13, aunque sus registros requieren considerar las decisiones posteriores de la Comisión Disciplinaria. Milton Valenzuela fue expulsado contra Necaxa en la jornada 12, pero la sanción quedó sin efecto después de una apelación del club rojinegro. La resolución se sumó a los casos de Duk y Manuel Capasso, por lo que Atlas acumula tres modificaciones disciplinarias favorables durante el Apertura 2026. Estas decisiones explican algunas diferencias entre los registros de tarjetas mostradas durante los partidos y las sanciones que permanecen vigentes.

Pumas también alcanzó cuatro expulsiones de futbolistas con la tarjeta roja que recibió Nathan Silva frente a Santos Laguna, después de comenzar la jornada con tres. Pablo Bennevendo fue expulsado contra Tijuana en la jornada 6, Adalberto Carrasquilla frente al Atlas en la fecha 9 y César Huerta ante Cruz Azul en la jornada 11.

La misma cantidad de tarjetas rojas registra Tigres, que sufrió la expulsión de Juan Brunetta durante el enfrentamiento contra Chivas en la fecha 12. El argentino había marcado el primer gol del partido, pero abandonó la cancha antes del descanso tras una infracción sobre Leonel Calderón. Guadalajara, Monterrey y Necaxa integran el siguiente grupo, con tres tarjetas rojas cada uno, una cifra que los mantiene entre los clubes con más expulsiones del campeonato.

En contraste, Cruz Azul y Tijuana se mantienen sin tarjetas rojas entre sus futbolistas en el corte consultado, mientras otras instituciones presentan registros reducidos de expulsiones. Sin embargo, la cantidad de tarjetas amarillas ofrece una perspectiva diferente sobre la disciplina de los equipos. Querétaro aparece con 37 amonestaciones, seguido por Juárez con 36 y Pachuca con 34, de acuerdo con las estadísticas actualizadas al 21 de octubre. Esto demuestra que una mayor acumulación de tarjetas amarillas no necesariamente corresponde a un número elevado de expulsiones, ya que ambos indicadores miden aspectos distintos del comportamiento disciplinario.

Las cinco expulsiones más rápidas en el Apertura 2026

Este es el recuento de las cinco tarjetas más rápidas en lo que va del actual certamen de la Liga MX: