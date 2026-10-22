¿Qué le pasó a Toluca? Santos marcó el inicio de una caída que no termina

Los Diablos acumulan cinco partidos sin ganar desde la derrota ante Santos y Mohamed reconoce un descenso en el nivel individual y colectivo

Toluca se cae desde Santos: cinco partidos sin ganar. Imago 7

Toluca encontró en Santos Laguna el punto de quiebre de un Apertura 2026 que comenzó con otro ritmo. Desde aquella derrota 3-2 en la jornada 9, los Diablos Rojos dejaron de ganar y, cuatro partidos después, la racha ya alcanza cinco encuentros sin victoria. El empate 2-2 ante Tijuana confirmó que el equipo todavía no encuentra la respuesta para recuperar el funcionamiento que mostró durante las primeras jornadas.

La racha adquiere mayor relevancia por el momento en que comenzó. Toluca había goleado 5-2 al Atlas en la fecha 8 y se mantenía en la parte alta de la clasificación. Sin embargo, la derrota frente a Santos abrió una secuencia en la que los Diablos sumaron tres empates y dos derrotas, con 10 goles a favor y 12 en contra, para una cosecha de apenas tres puntos de los 15 disponibles.

La jornada 13 volvió a mostrar esa tendencia. Toluca llegó al descanso abajo 1-0, reaccionó en la segunda parte con los goles de Federico Viñas y Helinho y tomó ventaja 2-1, pero Tijuana encontró el empate por conducto de Yael Padilla. El 2-2 definitivo dejó a los Diablos con 22 puntos y prolongó su racha sin ganar.

Mohamed reconoce el bajón del Toluca

Después del partido, Antonio Mohamed reconoció que el equipo está lejos de su mejor versión, pero señaló que el problema no se encuentra únicamente en una decisión táctica. Para el entrenador argentino, el descenso en el rendimiento individual también ha afectado el funcionamiento colectivo.

“El primer tiempo fue muy malo, no estamos encontrando el nivel individual y eso repercute en lo colectivo”, explicó Mohamed en conferencia de prensa. El técnico consideró que Toluca mejoró durante la segunda mitad y tuvo argumentos para conseguir la victoria, pero también reconoció que el equipo atraviesa una racha en la que los contragolpes del rival están generando demasiado peligro.

El entrenador también descartó que el problema estuviera relacionado directamente con el esquema utilizado. Toluca ha alternado diferentes formas de jugar durante esta racha, pero para Mohamed el aspecto que debe recuperar es otro: la seguridad defensiva que acompañó al equipo durante sus recientes títulos.

“Nos está faltando algo que antes teníamos, que es una seguridad defensiva a prueba de cualquier cosa”, señaló el argentino, quien además aclaró que la responsabilidad no corresponde únicamente a la línea defensiva. A su juicio, el equipo queda demasiado estirado, pierde rebotes y duelos, y esos errores terminan condicionando los partidos.

Cabe destacar que hasta el juego de la jornada 8 ante Atlas, el equipo solo había sumado 6 goles en contra en ocho encuentros, para sumar 5 victorias, 2 empates y solo 1 derrota, y acumular un total de 17 puntos de 24 posibles.

La racha que comenzó ante Santos

La secuencia puede identificarse con precisión. La derrota 2-3 ante Santos en la jornada 9 marcó el inicio de los cinco partidos sin victoria. Después llegaron el empate 3-3 frente a Cruz Azul en la jornada 10, la derrota 3-2 ante Tigres en la fecha 11, el empate 1-1 contra Atlético de San Luis en la 12 y el 2-2 ante Tijuana en la jornada 13.

En estos cinco encuentros, Toluca recibió 12 goles y marcó 10, una diferencia que ayuda a explicar el diagnóstico de Mohamed. El equipo consiguió únicamente tres puntos, producto de los empates frente a Cruz Azul, San Luis y Tijuana, mientras que las derrotas ante Santos y Tigres le impidieron mantener el ritmo que había mostrado durante las primeras jornadas.

Toluca atraviesa una racha de cinco partidos sin ganar. Claro Sports

El propio Mohamed reconoció que Toluca también ha desaprovechado oportunidades frente al arco, pero insistió en que la prioridad no es marcar más goles, sino evitar recibirlos. Para el entrenador, el equipo tiene capacidad para generar anotaciones, pero necesita recuperar su funcionamiento sin balón.

“Yo creo que no tenemos que hacer más goles, tenemos que evitar que nos hagan”, señaló el técnico. Mohamed explicó que el problema es colectivo porque el equipo queda demasiado estirado, no gana rebotes y pierde duelos, factores que se combinan con las ocasiones de gol que los Diablos no han conseguido aprovechar.

La situación llega justo cuando el calendario comienza a elevar la exigencia. Toluca todavía debe visitar a León y al América, además de recibir a Monterrey y cerrar la fase regular ante Pachuca. Mohamed considera los siguientes partidos como una oportunidad para reaccionar, pero los Diablos tendrán que hacerlo después de cinco encuentros sin ganar.

El entrenador también rechazó que la racha pueda explicarse únicamente porque los rivales hayan encontrado la manera de neutralizar a Toluca. Para Mohamed, el principal problema está en el rendimiento del propio equipo y en recuperar el nivel que mostró antes de esta secuencia.

Toluca todavía permanece en la parte alta de la clasificación gracias a los puntos acumulados durante las primeras jornadas, pero el margen comienza a reducirse. El equipo pasó de pelear por las primeras posiciones a buscar una reacción que le permita recuperar estabilidad antes de la Liguilla.