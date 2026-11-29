Arthur Gama llega como líder del Campeonato de Pilotos, pero de cerca la sigue Gabriel Casagrande, por lo que se espera un cierre emocionante

La temporada 2026 de la NASCAR Brasil Series llega a su momento decisivo con la celebración de la novena y última fecha del campeonato en el Autódromo Internacional Nelson Piquet. La lucha por el título protagonizará las emociones de la primera carrera de la gran final, que se podrá disfrutar en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports.

Arthur Gama llega como líder del Campeonato de Pilotos con 294 puntos, seguido de cerca por Gabriel Casagrande con 293 unidades. Un solo punto separa a los dos principales aspirantes a la corona, por lo que cada posición en la pista será determinante para sus aspiraciones. Thiago Camilo completa los primeros tres lugares de la clasificación general con 238 puntos.

La atención del público latinoamericano también estará puesta en la colombiana Tatiana Calderón, quien ocupa la duodécima posición del campeonato con 91 unidades y buscará despedirse de la temporada con un buen resultado. No te pierdas todas las emociones de la primera carrera de la gran final de la NASCAR Brasil Series 2026, este domingo 29 de noviembre, en vivo y en directo a través de Claro Sports.