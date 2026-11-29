El nacido en San Diego, California hizo el anuncio en el post show de Survivor Series y tras comandar al Team México integrado por Dragon Lee, Rey Fénix, Penta y El Grande Americano

El ‘Amo del 619’ se despide de los encordados | ETHAN MILLER/GETTY IMAGES VIA AFP

Rey Mysterio sorprende al gremio de la lucha libre a nivel internacional. El gladiador mexico-americano, uno de los más exitosos en la historia del pancracio mexicano, anunció durante el post show de Survivor Series: WarGames, que pondrá fin a su carrera como luchador profesional el 12 de junio de 2027 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. El mexicano eligió la capital del país para disputar su última lucha después de una trayectoria que comenzó hace casi cuatro décadas.

El anuncio se produjo después de que Mysterio encabezara al equipo mexicano en el combate Team México vs Team USA de Survivor Series. El conjunto estuvo integrado por Penta, Rey Fénix, Dragon Lee y El Grande Americano, y consiguió imponerse a la representación de Estados Unidos integrada por Cody Rhodes, CM Punk, Seth Rollins, LA Knight y Je’Von Evans, durante el evento celebrado en Houston, Texas.

Óscar Gutiérrez Rubio, comenzó su carrera profesional en 1989 y llegó a WWE el 25 de julio de 2002. Su debut en la empresa ocurrió en SmackDown frente a Chavo Guerrero, por lo que su última lucha en el Estadio Azteca llegará cuando esté cerca de cumplir 25 años como integrante de la compañía.

Durante su etapa en WWE, el mexicano conquistó más de 15 campeonatos, entre ellos dos reinados como Campeón Mundial de Peso Pesado y uno como Campeón de WWE. También ganó el Royal Rumble de 2006 y fue incorporado al Salón de la Fama de WWE en 2023.

El 12 de Junio de 2027 tendremos la lucha final de Rey Mysterio en el Estadio Banorte de Ciudad de México 😱 👉 https://t.co/QT1EzXDSR7 👈 https://t.co/gWpXFD4iYL — WWE Español (@wweespanol) November 29, 2026

La carrera de Mysterio también incluyó etapas en México y en empresas estadounidenses como ECW y WCW antes de su llegada a WWE. Su personaje estuvo marcado por un estilo que le permitió competir frente a rivales de distintas características físicas. Sus duelos ante gladiadores de la talla de Big Show, Randy Orton, Mark Henry y Batista, elementos con un físico imponente son gratamente recordadas por los fans.

La despedida tendrá como escenario el Estadio Azteca, recinto que no goza de una función de lucha libre desde el 21 de agosto de 1983, cuando Pabellón Azteca celebró una función con motivo de los 50 aniversario de la lucha libre en México, misma que tuvo como pelea estelar el duelo entre César Valentino frente a Tully Blanchard, por el campeonato de peso completo junior de la A.W.W.A.

Rey, con el Campeonato Intercontinental | GUILLERMO GONZÁLEZ / NOTIMEX VIA AFP

Todavía no se ha definido qué formato tendrá el evento ni qué otros combates acompañarán la despedida del mexicano. WWE ha realizado en México funciones vinculadas con distintas etapas de su calendario, por lo que resta conocer si la visita de 2027 corresponderá a un Premium Live Event o a otro tipo de espectáculo.

Con el anuncio, Rey Mysterio ya tiene fecha y escenario para cerrar su carrera. Después de casi 40 años en los cuadriláteros y de más de dos décadas dentro de WWE, el luchador mexicano tendrá su última lucha frente al público de su país, en el mismo escenario que ha recibido acontecimientos deportivos de distintas disciplinas.