El director técnico de Las Águilas adelantó que habrán refuerzos para el Apertura 2027, pero que no han hablado de renovar a Henry Martín

El América consumó su fracaso en el torneo Apertura 2026 de la Liga MX tras quedar eliminado ante Monterrey en los cuartos de final. La derrota por marcador global de 2-0 dejó a las Águilas fuera de la pelea por el campeonato y provocó que Guillermo Almada asumiera la responsabilidad por lo sucedido en el Estadio Azteca, aunque aseguró que esta experiencia le dará mayor fortaleza para afrontar el próximo semestre.

El estratega uruguayo reconoció que el balance de sus primeros seis meses al frente del conjunto azulcrema no fue el esperado, debido a la exigencia que existe dentro de la institución. “Este tipo de cosas a mí me dan más fuerza y me dan impulso para lo que va a venir, que seguramente va a ser complicado. Pedirle disculpas a nuestra afición porque quisimos darle alegría y no se la pudimos dar, a pesar de la entrega de los jugadores”, declaró.

Cuestionado sobre los siete partidos consecutivos sin conseguir una victoria, Almada evitó responsabilizar a sus futbolistas y se comprometió a corregir los errores. “Hay innumerables causas de esta situación que no voy a ejemplarizar ahora, que sería como tomar alguna excusa. Aquí estoy parado para ser responsable de esta situación y, como dije anteriormente, esto me va a dar más impulso, más fortaleza para el próximo semestre”.

Almada adelanta que habrá refuerzos en el América

La eliminación ante los Rayados de Monterrey dará paso a la planificación del Clausura 2027. El entrenador azulcrema reconoció que será necesario realizar modificaciones en la plantilla y recordó que las bajas de futbolistas durante el semestre complicaron la conformación de su equipo. “Sí, seguramente va a haber refuerzos. América perdió muchos jugadores en este campeonato, muy importantes, de ciertas características, y es difícil renovar e incorporar esas características”, explicó.

Almada también reconoció el esfuerzo de la directiva para completar el plantel durante el Apertura 2026 y aseguró que analizarán las necesidades del equipo antes de tomar decisiones sobre las incorporaciones y posibles salidas. “Vamos a seguir en la renovación y tomaremos el tiempo necesario para tomar con lucidez las decisiones que sean pertinentes para hacer un América más fuerte y más competitivo”.

El América aun no habla con Henry Martín sobre una renovación

Otro de los temas que abordó el estratega uruguayo fue la situación contractual de Henry Martín. En conferencia de prensa, ante un cuestionamiento de Claro Sports, Guillermo Almada reveló que todavía no ha sostenido conversaciones con el delantero mexicano respecto a una posible renovación, debido a que toda su atención estaba puesta en la participación del equipo en la Liguilla.

“No hemos hablado nada todavía. Estábamos enfocados en esto”, respondió el entrenador. El futuro del atacante será uno de los asuntos pendientes dentro de la planificación del conjunto azulcrema, que deberá buscar soluciones para recuperar la regularidad que perdió durante la recta final del campeonato.

El América juega a ser protagonista en la Liga MX

Guillermo Almada también fue cuestionado sobre la identidad futbolística de su equipo. El técnico defendió su intención de buscar las victorias mediante la posesión del esférico y reconoció que la falta de contundencia condicionó el desarrollo de la eliminatoria ante Monterrey. “Hoy después del gol nos desesperamos. La parte anímica es importante en los jugadores. No pudimos concretar esa superioridad el otro día y algunas situaciones que tuvimos hoy antes de recibir los goles, que nos hubieran dado otra tranquilidad”.

El entrenador reconoció que las imprecisiones terminaron por pasarle factura al conjunto azulcrema en el Estadio Azteca. Sin embargo, lejos de buscar justificaciones, Almada tiene la intención de convertir la eliminación en un aprendizaje para su segundo torneo al frente de las Águilas. “Tendremos que tomar las decisiones, buscar el ordenamiento y hacer una temporada más pareja”, señaló el estratega, quien buscará devolver al América a la pelea por el título en el Clausura 2027.