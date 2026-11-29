Monterrey rompe la igualdad histórica entre ambas instituciones y amplía su dominio sobre los azulcremas en la era de los torneos cortos

Monterrey domina al América en eliminatorias | Claro Sports

Rayados de Monterrey volvió a convertirse en el verdugo del América en la Fiesta Grande del fútbol mexicano. El conjunto regiomontano eliminó a las Águilas en los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX, tras imponerse por 2-0 en el Estadio Azteca, un resultado que le permitió romper la igualdad en el historial de eliminatorias entre ambas instituciones.

Las anotaciones de Luca Orellano y Uros Djurdjevic, ambas desde el punto penal, permitieron que el equipo de Matías Almeyda consiguiera su boleto a las semifinales después del empate sin goles en el Gigante de Acero. Por segundo año consecutivo, Monterrey terminó con las aspiraciones del América en los cuartos de final, pese a que los capitalinos contaban con la ventaja reglamentaria por su posición en la tabla general.

La victoria representa un punto de inflexión en una rivalidad con más de cinco décadas de historia en las fases finales del campeonato mexicano. América y Monterrey han protagonizado 13 eliminatorias de Liguilla, con siete series ganadas por Rayados y seis por las Águilas, un registro que incluye tanto los torneos largos como los cortos. El enfrentamiento, además, igualó al Clásico Nacional en cantidad de cruces en la Fiesta Grande.

Monterrey toma la ventaja histórica en Liguilla

El primer antecedente entre ambas instituciones en una fase final se remonta a las semifinales de la temporada 1971-1972. Aquella eliminatoria necesitó tres partidos para definir al ganador, después de que los capitalinos se impusieran 1-0 en la ida y los regiomontanos ganaran 2-1 en la vuelta. América consiguió su clasificación con una victoria de 3-1 en el encuentro de desempate, disputado en León.

Las Águilas mantuvieron su superioridad durante los torneos largos, con otras dos clasificaciones en los cuartos de final de las temporadas 1981-1982 y 1983-1984. Monterrey tuvo que esperar hasta las semifinales de la campaña 1992-1993 para eliminar por primera vez a los azulcremas en el campeonato de liga. El balance de aquella época terminó con tres eliminatorias ganadas por América y solamente una por Rayados.

La tendencia cambió con la llegada de los torneos cortos y, particularmente, a partir del Apertura 2009, cuando Monterrey volvió a eliminar al América después de 16 años sin enfrentamientos en Liguilla. Desde entonces, los regiomontanos han reducido la desventaja hasta tomar el control del historial. De las 13 eliminatorias disputadas, cinco corresponden a cuartos de final, seis a semifinales y dos a finales.

Temporada o torneo Instancia Global (América-Monterrey) Ganador 1971-1972 Semifinal 5-3 América 1981-1982 Cuartos de final 5-3 América 1983-1984 Cuartos de final 2-1 América 1992-1993 Semifinal 0-1 Monterrey Apertura 2009 Cuartos de final 1-2 Monterrey Clausura 2012 Semifinal 0-2 Monterrey Clausura 2013 Semifinal 4-3 América Apertura 2014 Semifinal 3-0 América Clausura 2016 Semifinal 3-4 Monterrey Apertura 2019 Final 3-3 (2-4 en penales) Monterrey Apertura 2024 Final 3-2 América Apertura 2025 Cuartos de final 2-3 Monterrey Apertura 2026 Cuartos de final 0-2 Monterrey

Rayados, la pesadilla del América en las Liguillas de los torneos cortos

Desde la instauración de los torneos cortos en 1996, Monterrey ha ganado seis de las nueve eliminatorias de Liguilla que ha disputado frente al América, lo que representa una efectividad del 66.7%. El dominio se acentúa en los cuartos de final, instancia en la que Rayados ha ganado los tres enfrentamientos celebrados bajo este formato de competencia, correspondientes al Apertura 2009, Apertura 2025 y Apertura 2026.

La superioridad regiomontana en las eliminatorias contrasta con el balance de los encuentros individuales. En los 27 partidos correspondientes a las 13 series históricas, América registra diez victorias, Monterrey nueve y se han producido ocho empates. Si únicamente se consideran los 18 compromisos de los torneos cortos, existe una igualdad absoluta de seis triunfos por equipo y seis empates, aunque Rayados ha conseguido capitalizar mejor sus resultados en las series.

Otro dato que respalda la condición de Monterrey como uno de los verdugos del América es que ha ganado cuatro de las últimas cinco eliminatorias de Liga MX entre ambos clubes. La única excepción fue la final del Apertura 2024, cuando las Águilas conquistaron el tricampeonato. Los regiomontanos se impusieron en el Clausura 2016, la final del Apertura 2019 y los cuartos de final del Apertura 2025 y Apertura 2026, una tendencia que confirma las dificultades del conjunto de Coapa cada vez que se encuentra con Rayados en la lucha por el título.

Rayados, el ‘Coco’ del América | Claro Sports

Rayados también domina al América en otras competiciones

La superioridad de Monterrey sobre el América en las instancias decisivas va más allá de la Liga MX. De acuerdo con el registro histórico del club regiomontano, ambas instituciones han protagonizado 20 enfrentamientos de eliminación directa en todas las competiciones oficiales, con un balance de 12 triunfos para Rayados y ocho para las Águilas, lo que representa una efectividad del 60% para los albiazules.

Si se excluyen las Liguillas del campeonato mexicano, Monterrey ha ganado cinco de los siete enfrentamientos de eliminación directa ante los capitalinos. Los regiomontanos se impusieron en la Copa México 1987-1988, la InterLiga 2010, la Copa MX del Apertura 2017, la final de la Concachampions 2021 y las semifinales de la Leagues Cup 2026. Por su parte, América triunfó en la Copa México 1963-1964 y en la Concachampions de 1987. Además, Rayados ha ganado seis de los últimos siete enfrentamientos de eliminación directa ante el América, sin importar la competición.