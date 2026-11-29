El capitán de las Águilas manifestó su deseo de retirarse en Coapa, pero su continuidad permanece en duda tras la eliminación ante Monterrey

El delantero y la incertidumbre de su futuro | Claro Sports

La eliminación del América en los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX abrió una interrogante sobre el futuro de uno de sus referentes. Henry Martín pudo haber disputado su último partido con la camiseta azulcrema este sábado 28 de noviembre, en la derrota por 2-0 ante los Rayados de Monterrey , debido a que su contrato está próximo a vencer y la institución todavía no anuncia su renovación.

El delantero yucateco regresó a la titularidad después de perderse el encuentro de ida en el Gigante de Acero. Guillermo Almada le dio la oportunidad de comandar el ataque americanista en el Estadio Azteca, donde tuvo un par de oportunidades para abrir el marcador, pero abandonó el terreno de juego al minuto 64 para cederle su lugar al colombiano Miguel Borja.

Con la eliminación de las Águilas, Henry ya no tendrá oportunidad de disputar otro encuentro oficial con el equipo durante lo que resta del año. A sus 34 años y después de casi nueve años como futbolista del América, el capitán enfrenta la incertidumbre sobre su continuidad, pese a que en repetidas ocasiones manifestó su intención de terminar su carrera profesional en Coapa.

Henry Martín termina contrato en diciembre y América sigue sin anunciar su renovación

El próximo mes será determinante para conocer el futuro del atacante. En entrevista con Claro Sports en W Radio, el pasado 8 de octubre, el propio Henry Martín confirmó que su vínculo contractual termina en diciembre de 2026 y reconoció que ya existían conversaciones con la directiva para prolongar su estancia en el conjunto azulcrema.

En aquel momento, el delantero explicó que su prioridad era recuperar la continuidad después de los problemas físicos que lo alejaron de las canchas durante buena parte de las últimas temporadas. Incluso señaló que las condiciones económicas y la duración de un nuevo contrato no representaban sus principales preocupaciones.

“No me desespero, sé que me queda de aquí a diciembre nada más”, declaró Henry Martín, quien también consideró que sus actuaciones y goles serían argumentos para conseguir un nuevo acuerdo con la institución.

Por su parte, Emilio Azcárraga también se pronunció sobre el futuro del capitán americanista el pasado 23 de octubre. En declaraciones para TUDN, el propietario del club manifestó su confianza en alcanzar un acuerdo: “Yo estoy convencido que se quedará”. Sin embargo, más de un mes después de aquellas palabras, la renovación todavía no se ha anunciado.

Henry Martín rechazó una oferta de Arabia Saudita y sueña con retirarse en América

Durante aquella entrevista con Claro Sports, el atacante mexicano también confirmó que tuvo oportunidades para continuar su carrera en otras instituciones, entre ellas una oferta económica procedente del fútbol de Arabia Saudita que decidió rechazar. Su intención era ampliar su legado con las Águilas, conquistar más campeonatos y mantenerse en la pelea por un lugar en la selección mexicana.

“Realmente yo me quiero retirar en América”, aseguró el delantero, quien llegó a Coapa en el Clausura 2018 procedente de los Xolos de Tijuana y se convirtió en capitán y protagonista del histórico tricampeonato de la institución. Ahora, tras la eliminación ante Monterrey, la decisión sobre su continuidad será uno de los asuntos pendientes de la directiva durante el mercado invernal. De no alcanzar un acuerdo, los 64 minutos que disputó ante Rayados podrían representar el cierre de su etapa como futbolista azulcrema.