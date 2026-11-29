El estratega argentino explicó cómo Rayados superó las bajas y el planteamiento que dejó a las Águilas fuera de la Liguilla

Matías Almeyda consiguió el boleto a las semifinales del Apertura 2026 de la Liga MX con Monterrey tras eliminar al América en el Estadio Azteca. El entrenador argentino recordó los pronósticos que acompañaron la eliminatoria de cuartos de final y destacó la capacidad de sus futbolistas para superar las adversidades, pese a las lesiones y las ausencias que condicionaron la planificación de la serie.

El estratega puso sobre la mesa una circunstancia que marcó la clasificación: la imposibilidad de contar con los refuerzos y la necesidad de recurrir a prácticamente la misma base de jugadores del torneo anterior. “En principio, describo un grupo muy unido y una demostración de que en el fútbol es como la vuelta al mundo, cómo gira. Casualmente, los jugadores que trajimos no los pudimos tener y pasamos a conseguir una semifinal prácticamente con los mismos jugadores que el torneo pasado no pudieron. Entonces digo que es creer, es trabajo, es unión y son ganas”.

Almeyda también dedicó unas palabras a la afición regiomontana y recordó las posibilidades que le daban a su equipo antes de enfrentar a las Águilas. “Y después, la confianza en ellos. Me pone muy feliz por ellos y por nuestro público, porque creo que en esta recta final nosotros estamos representando como ellos quieren que representemos a esta institución. Dejar a un rival tan grande como América en el camino cuando, desde que salió el sorteo, prácticamente no teníamos ninguna chance, pero demostramos que podemos. Feliz, un paso importante”.

El argentino aprovechó la clasificación para hacer un balance de los resultados obtenidos desde su llegada a Rayados. “Una final conseguida ni bien arrancamos y ya estamos en la semifinal. Creo que en lo que va de este tiempo vamos consiguiendo cosas importantes”. El estratega añadió: “Me da mucha felicidad saber que mis equipos siguen siendo competitivos y que lo que intento transmitir por momentos lo veo. No minimizo el haber llegado a una final a los dos meses que tuvimos acá de un torneo internacional y hoy que estemos en una semifinal. Cuando asumí este desafío, esta confianza que me ha dado la directiva en contratarme, hablamos de algo de esto. Y por ahora venimos cumpliendo. Ojalá que podamos seguir”.

Respecto al planteamiento en el Estadio Azteca, el director técnico de Monterrey explicó que una de sus prioridades fue neutralizar las virtudes ofensivas de las Águilas y aprovechar la recuperación del balón para generar oportunidades. “El partido estaba planificado como se dio: no dejar jugar al América en su mayor parte, no dejarnos pensar, y después, una vez que recuperamos, teníamos que jugar”.

Sin embargo, la lesión de Orbelín Pineda obligó al argentino a modificar sus planes y recurrir a Lucas Orellano en una posición distinta. “Nunca pensé que Orbe se iba a lesionar tan rápido, pero también creo que el esfuerzo que están haciendo todos y las ganas llevan a que se lesionen y que los demás estén preparados. El haber puesto a Lucas Orellano de número 10 creo que fue un acierto y lo hizo muy bien”.

Ante los problemas físicos que atraviesa Monterrey, Almeyda defendió la profundidad de su plantilla y dejó abierta la posibilidad de recurrir a los juveniles durante las siguientes instancias de la Liguilla. “Nosotros no dependemos de uno o dos jugadores, vamos a depender de nuestro equipo y si tengo que poner a los pibes, pondré a los pibes. Se van cayendo todos, pero van dejando el alma. Me enorgullece entrenar un equipo que te deja todo y no se guarda nada”.

Pese a eliminar al América y colocarse a una eliminatoria de disputar el título del fútbol mexicano, Almeyda rechazó colocar a Monterrey como favorito para conquistar el campeonato del Apertura 2026. “Cuando se entra a la playoff creo que es un grave error poner a alguien como candidato porque son ocho candidatos y nosotros somos parte de ellos. No creo que haya un entrenador que entre a playoff sin el sueño de ser campeón”.