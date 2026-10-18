Toluca vs San Luis en vivo el partido de la jornada 12 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

Las mejores acciones del cotejo, a realizarse en la cancha del Estadio Nemesio Diez, solo por nuestro tradicional MINUTO A MINUTO

Toluca vs San Luis, en vivo

¡Bienvenidos a la fiesta de la Liga MX!

Buenas tardes damas y caballeros. Toluca y Atlético de San Luis se enfrentan este sábado 17 de octubre en el Estadio Nemesio Diez, dentro de la jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX. Los Diablos Rojos llegan instalados en la parte alta de la clasificación, mientras los potosinos buscan sumar para acercarse a los puestos de fase final.

El conjunto dirigido por Antonio Mohamed ocupa el segundo lugar con 20 puntos después de 11 partidos, con seis triunfos, dos empates y tres derrotas. Toluca ha marcado 25 goles y recibido 15, para una diferencia de +10. Su registro en los últimos cinco encuentros es de dos victorias, un empate y dos derrotas, y espera mejorara sus registros para recuperar el liderato del campeonato.

Atlético de San Luis, por su parte, aparece en el decimocuarto puesto con 12 unidades. Los potosinos tienen tres victorias, tres empates y cuatro derrotas en 10 partidos, con 14 goles anotados y 18 recibidos. El equipo llega después de dos derrotas consecutivas en la Liga MX.

No te pierdas las mejores acciones del encuentro entre Toluca y San Luis dentro de la fecha 12 del Apertura 2026 de la Liga MX solo por Claro Sports y nuestro tradicional MINUTO A MINUTO.

¿A qué hora juega Toluca vs San Luis y dónde ver hoy 17 de octubre la Jornada 12 de la Liga MX 2026?

El partido entre Toluca y Atlético de San Luis se disputará este sábado 17 de octubre de 2026 en el Estadio Nemesio Diez. El encuentro comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Los aficionados podrán seguir las acciones a través de las plataformas y señales disponibles para el partido, entre ellas ViX, Canal 5 y TUDN. Además, en Claro Sports tendremos el seguimiento del encuentro, detalle a detalle

Alineaciones Toluca vs San Luis, al momento: así salen al partido del Apertura 2026

Toluca contemplaría un once con Luis García en la portería y una línea defensiva integrada por Brian García, Bruno Méndez, Federico Pereira y Jesús Gallardo.

Toluca: Luis García; Brian García, Bruno Méndez, Federico Pereira, Jesús Gallardo; Franco Romero, Érick Gutiérrez; Helinho, Nicolás Castro, Alexis Vega y Paulinho.

Atlético de San Luis buscará responder con Gibrán Lajud como guardameta. El conjunto potosino contempla a Román Torres, Benjamín Galindo, Eduardo Águila y Aldo Cruz en la defensa.

Atlético de San Luis: Gibrán Lajud; Román Torres, Benjamín Galindo, Eduardo Águila, Aldo Cruz; Óscar Macías, Sébastien Salles-Lamonge, David Rodríguez; Ánderson Duarte, Rafael Llorente y Felipe Mora.

Antecedentes Toluca vs San Luis, marcadores y últimos resultados en la Liga MX

Los antecedentes recientes favorecen a Toluca. En los últimos cinco enfrentamientos, los Diablos Rojos registran tres victorias, un empate y una derrota frente a los potosinos.

Entre esos resultados aparece la victoria de Toluca por 5-1 en San Luis, correspondiente a abril de 2024. Los Diablos también se impusieron 3-1 como visitantes en agosto de 2025.

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó en el Estadio Nemesio Diez en abril de 2026 y terminó con empate 1-1. Ahora volverán a enfrentarse con objetivos distintos en la clasificación.

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?

El Toluca parte como favorito para quedarse con la victoria ante Atlético de San Luis. La proyección le otorga al conjunto escarlata un 81% de probabilidad de ganar, frente a un 70% implícito en el mercado de apuestas.

Entre las apuestas sugeridas también aparece más de 3.5 goles, con una cuota media de 1.99 y una probabilidad estimada de 62%, mientras que el triunfo de Toluca presenta una cuota media de 1.31. El modelo calcula un marcador de producción de 4.11 goles para Toluca y 0.94 para San Luis, tomando como referencia la forma reciente de ambos equipos y sus enfrentamientos previos.