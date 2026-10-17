Millonarios vs Jaguares, en vivo la Liga BetPlay 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 15
Después de todos los inconvenientes sucedidos con la grama de El Campín, hoy regresa el fútbol a este escenario.
Millonarios
0
V
0
Jaguares
SEDE: Estadio El Campín – Bogotá
1′Silbatazo
¿A qué hora juega Millonarios vs Jaguares y dónde ver en vivo hoy 17 de octubre del 2026?
La pelota en el Estadio Nemesio Camacho El Campín empezará a rodar a partir de las 06:00 p.m.
Alineaciones de Millonarios vs Jaguares: así salen a la fecha 15 de la Liga BetPlay 2026 II
Millonarios: por confirmar.
Jaguares: por confirmar.