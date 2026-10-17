Millonarios vs Jaguares, en vivo la Liga BetPlay 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 15

Después de todos los inconvenientes sucedidos con la grama de El Campín, hoy regresa el fútbol a este escenario.

Directo Millonarios Vs Jaguares/ Claro Sports.

Millonarios 0 V 0 Jaguares SEDE: Estadio El Campín – Bogotá ⏱ 1′ Silbatazo

¿A qué hora juega Millonarios vs Jaguares y dónde ver en vivo hoy 17 de octubre del 2026?

La pelota en el Estadio Nemesio Camacho El Campín empezará a rodar a partir de las 06:00 p.m.

Alineaciones de Millonarios vs Jaguares: así salen a la fecha 15 de la Liga BetPlay 2026 II

Millonarios: por confirmar.

Jaguares: por confirmar.

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