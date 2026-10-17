México llevará 62 atletas a Dakar 2026 sin apoyo de Conade; el COM cubrirá 13.8 millones de pesos

La iniciativa privada aportará el 70% del presupuesto, mientras que el Comité Olímpico Mexicano cubrirá el 30% restante tras realizar recortes en el personal de apoyo

El COM impulsa la participación con ayuda de la inversión privada | Claro Sports

El Comité Olímpico Mexicano presentó a sus 62 guerreros que irán del 31 de octubre al 13 de noviembre a los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar que para llevar a esta delegación tuvo un costo de 13 millones 800 mil pesos que absorbió la asociación civil y sus patrocinadores.

“Estaba un presupuesto de 16 millones de pesos, tuvimos que recortar a la delegación y estamos exactamente pagando 13 millones 800 mil pesos, es lo que está costando boletos de avión, hospedaje, alimentación, uniformes, uniformes de competencia, la transportación local. lo más importante es que pudimos llevar a la delegación. El lograr el que ellos estén ahí, el que estén representando a México, yo creo que eso es lo importante Y con esfuerzos muy grandes de la iniciativa privada. Estos patrocinadores que han hecho que los atletas logren sus sueños, que estén ahí”, dijo María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano.

En esta ocasión, la Conade les informó que no habría recursos para enviar a esta delegación, por ello tuvieron que bajar a entrenadores, médicos, psiquiatras, entrenadores, cuerpo técnico para reducir los costos.

“El 70% le está poniendo la iniciativa privada y nosotros como parte de Comité Olímpico, estamos poniendo un 30% que para nosotros es duro, es duro, pero era no llevar a la delegación o apretarnos más el cinturón en el Comité Olímpico Mexicano y la verdad yo agradezco a los trabajadores del Comité Olímpico Mexicano por ese esfuerzo y sacrificio tan grande que hacen por los atletas de México. A nosotros nos informaron que no estaba nada más autorizados los recursos en el momento que se requerían y pues bueno, a seguirle adelante“, explicó la también ex diputada federal.

La judoca Ariadna Chávez y el nadador Daniel Saborio serán los abanderados de la delegación mexicana que irá a la justa veraniega que competirán en 19 de 25 disciplinas y en donde sus eres oscilan entre los 14 y los 17 años.

“Es un orgullo llevar la bandera. Cuando supe que sería la abanderada quería llorar. Estoy muy orgullosa de lo que he logrado. Los entrenamientos son muy buenos, estamos con todo en la preparación. Mi entrenadora es increíble y le agradezco mucho, al igual que a la presidenta, por darme esta oportunidad de representar a México”., aseveró Ariadna Chávez.

Por su parte, el nadador Daniel Saborio, quien ya estuvo en los pasados Juegos Centroamericanos de Santo Domingo es uno de los experimentados y que competirá en las pruebas de los 200, 400 y 800 metros libres. “Sí es un poquito de carga, pero también es algo que me motiva a dar más, entrenar y mejorar cada día. Se dio en Veracruz. Fue un proceso muy difícil para mí, batallé mucho para poder dar la marca, pero al final se consiguió. Le agradezco a todos los que estuvieron ahí”, aseveró.

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Los atletas que participarán en la cuarta edición de la justa recibieron el kit de la ‘piel de México’ que usarán desde el 31 de octubre, que contempla 35 piezas. “Yo creo que deportes como taekwondo, tiro con arco, lucha, natación, atletismo. Yo creo que también van a pelear fuerte en béisbol, basquetbol, tenemos grandes expectativas también en judo, en gimnasia, yo creo que nos va a ir muy bien. La verdad es que hay una gran expectativa para que logren muy buenos resultados. Ellos se han preparado, la verdad es que los estados han cargado con este peso de la preparación. Yo veo que el deporte en México ha cambiado”, aseveró la exclavadista Alcalá Izguerra.