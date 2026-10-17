¿Por qué no jugó James Rodríguez ante Boyacá Chicó?

Conoce las razones de su ausencia en Atlético Nacional y los próximos partidos del equipo verdolaga.

James Rodríguez con Nacional | VizzorImage.

Atlético Nacional consiguió una contundente victoria por 4-1 frente a Boyacá Chicó, en el partido pendiente de la fecha 1 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Sin embargo, más allá del resultado, una de las novedades que llamó la atención fue la ausencia de James Rodríguez, quien no hizo parte de la convocatoria del equipo dirigido por Lucas González para el compromiso disputado en Tunja.

El volante colombiano venía sumando minutos y protagonismo con el conjunto verdolaga, por lo que su ausencia generó interrogantes entre los aficionados. James había sido titular frente a Deportes Tolima, en Ditaires, y también tuvo participación en el clásico ante Independiente Medellín por la Copa BetPlay, encuentro en el que aportó una asistencia para el gol de Román que significó el 3-1 parcial.

¿Por qué James Rodríguez no jugó contra Boyacá Chicó?

Aunque el entrenador Lucas González no entregó una explicación oficial sobre la ausencia del mediocampista, la decisión estaría relacionada con el cuidado físico del jugador. La intención sería evitar una sobrecarga y reducir el riesgo de una posible lesión, teniendo en cuenta la continuidad que venía teniendo en los últimos compromisos.

La determinación también estaría relacionada con el calendario que afrontará Atlético Nacional durante octubre. El equipo antioqueño tendrá varios desafíos en los próximos días y necesita contar con sus principales figuras en buenas condiciones para afrontar la recta decisiva de la temporada.

Los partidos que le esperan a Atlético Nacional

Tras la goleada frente a Boyacá Chicó, el conjunto verdolaga deberá cambiar rápidamente el chip para preparar sus siguientes compromisos. El próximo martes visitará a Cúcuta Deportivo y posteriormente tendrá que medirse con Deportivo Pasto, Independiente Medellín y Santa Fe, en una seguidilla de partidos que exigirá al máximo a la plantilla.

En ese contexto, preservar a James Rodríguez podría ser una medida preventiva para evitar contratiempos físicos y garantizar que el mediocampista esté disponible para los encuentros más exigentes. Su presencia puede representar un factor diferencial para Nacional, especialmente por su capacidad para generar juego y aportar en el último tercio del campo.

Por ahora, queda por conocer si James regresará a la convocatoria para el próximo compromiso del equipo antioqueño. Mientras tanto, Nacional celebró una victoria importante ante Boyacá Chicó, resultado que le permite seguir sumando en la Liga BetPlay, con la mirada puesta en los retos que tendrá por delante durante el cierre de octubre.

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