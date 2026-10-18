Gilberto Mora agradece a Lionel Messi por elegirlo en Messi +10: “Llevar tus botines será un sueño”

El jugador de Xolos agradeció al crack argentino y Adidas por incluirlo en la campaña que reúne a diez jóvenes promesas del fútbol mundial

La ‘Pulga’ incluyó al mexicano en su lista de futuras estrellas | Imago7 | Reuters

Gilberto Mora recibió uno de los reconocimientos internacionales más importantes de su joven carrera. El futbolista mexicano agradeció públicamente a Lionel Messi por incluirlo entre las diez promesas del futbol mundial que protagonizan la campaña Messi +10, desarrollada junto con Adidas.

El mediocampista de Xolos de Tijuana utilizó su cuenta de Instagram para expresar su emoción por aparecer en la selección del astro argentino. El reconocimiento llega apenas unos días después de que Mora cumpliera 18 años, en un momento en el que su nombre continúa generando expectativas sobre un posible salto al futbol europeo.

La iniciativa fue presentada el pasado 11 de octubre y reúne a diez jóvenes talentos del futbol varonil y femenil. A través de un video promocional, Messi dio a conocer a los elegidos para representar a una nueva generación de futbolistas, entre los que destaca el seleccionado mexicano por sus cualidades técnicas y su madurez dentro del terreno de juego.

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¿Qué dijo Gilberto Mora sobre su inclusión en Messi +10?

La reacción del futbolista mexicano llegó este sábado 17 de octubre mediante una publicación en Instagram, en la que agradeció tanto al campeón del mundo como a la marca deportiva. Mora destacó especialmente la posibilidad de utilizar los botines asociados con Messi, una experiencia que describió como un sueño.

“Un honor formar parte de Messi +10. Gracias Messi y Adidas por elegirme. Llevar tus botines será un sueño”, escribió el jugador de Xolos, acompañado de imágenes relacionadas con la campaña que protagoniza el futbolista argentino.

La elección representa una nueva exposición internacional para Mora, quien pasó de debutar profesionalmente a los 15 años a disputar el Mundial de 2026 con la Selección Mexicana. Su presencia en la campaña lo coloca junto a otros futbolistas que comienzan a destacar en distintas ligas y categorías del balompié internacional.

En el material promocional de Adidas, el mexicano aparece identificado por tres cualidades: madurez, calidad y técnica. Estas características forman parte de la presentación de Messi +10, cuyo objetivo es conectar el legado del argentino con los jugadores que aspiran a convertirse en protagonistas del futbol mundial.

¿Qué es Messi +10 y quiénes son los futbolistas elegidos por Lionel Messi?

Messi +10 es una campaña de Adidas que llegó a su tercera temporada en 2026 y presenta a diez talentos emergentes de diferentes nacionalidades. El proyecto utiliza la figura del campeón del mundo para dar visibilidad a jóvenes futbolistas, tanto hombres como mujeres, que cuentan con una importante proyección deportiva.

Además de Gilberto Mora, la selección incluye a Max Dowman, Can Uzun, Tomás Aranda, Zavier Gozo, Jesús Rodríguez, Kees Smit, Chloe Sarwie, Giovanna Waksman y Lotta Wrede. La campaña presenta a estos diez jugadores mediante una narrativa visual en la que Messi escribe los nombres de las nuevas promesas en un libro, como representación del futuro del futbol.

El reconocimiento coincide con una etapa importante para el mexicano. Mora cumplió 18 años el 14 de octubre y registra cinco goles y una asistencia en siete partidos del Apertura 2026. Sin embargo, el mediocampista ha estado ausente de los compromisos recientes de Xolos por molestias físicas, por lo que su regreso a las canchas continúa pendiente.

Aunque su nombre ha sido relacionado con clubes del futbol europeo, todavía no existe una transferencia confirmada. Mientras define los siguientes pasos de su carrera, Mora suma un reconocimiento que amplía su exposición internacional y lo coloca dentro de la nueva generación de futbolistas destacados por Messi y Adidas.