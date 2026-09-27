CRO Race 2026 en vivo: resultados etapa 6, clasificación hoy 27 de septiembre

La última jornada de la carrera croata tendrá 159.5 kilómetros entre Samobor y Zagreb, con Tobias Svarre como líder de la clasificación general

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La CRO Race 2026 llega este domingo 27 de septiembre a su última etapa, con un recorrido de 159.5 kilómetros entre Samobor y Zagreb. La jornada definirá al campeón de la clasificación general y tendrá un perfil predominantemente llano, por lo que la llegada masiva de los velocistas aparece como una de las posibilidades para el cierre de la competencia.

Tobias Svarre, del Uno-X Mobility, parte como líder de la clasificación general y buscará conservar el maillot al término de la sexta etapa. El danés cuenta con una ventaja de cuatro segundos sobre Antonio Tiberi, mientras que Tim Wellens ocupa la tercera posición a ocho segundos del líder.

Horario del inicio de la etapa 6 del Tour de Croacia 2026

La sexta etapa comenzará este domingo a las 05:00 horas, tiempo del centro de México, y la transmisión en vivo por Claro Sports Premium se extenderá hasta las 07:00 horas. El único premio de montaña de la jornada estará ubicado en Sv. Ivan Zelina, una subida de tercera categoría que aparecerá en el kilómetro 107.

La quinta etapa terminó con victoria de Paul Magnier, quien se impuso al sprint después de recorrer 164.5 kilómetros entre Karlovac y Sveta Nedelja. El francés del Soudal Quick-Step consiguió su undécima victoria de la temporada, seguido por Rui Oliveira y Tim Torn Teutenberg.

En la clasificación general, Svarre ocupa el primer puesto con un tiempo acumulado de 18:22:53 horas. Antonio Tiberi es segundo a cuatro segundos, Tim Wellens tercero a ocho, Sam Maisonobe cuarto a 19 y Adrien Boichis quinto a 39 segundos.

El recorrido entre Samobor y Zagreb presenta una distancia de 159.5 kilómetros y finalizará en la capital croata. La etapa cuenta con un solo puerto puntuable y un perfil mayormente plano, por lo que los equipos de los velocistas tendrán una nueva oportunidad para controlar la carrera y buscar una definición al sprint.

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