La Granja VIP 2026: ¿Quiénes son los nominados y cómo van las votaciones hoy 27 de septiembre?

Manelyk González, Carlos Trejo, Kenny Avilés, Julio Camejo y Daniela Alexis ‘La Bebeshita’ están en riesgo de eliminación este domingo

Cómo van las votaciones en la Granja VIP 2026 hoy? | @lagranjavipmx

La tercera Gala de Eliminación de La Granja VIP 2026 se realiza este domingo 27 de septiembre, con cinco participantes en riesgo de abandonar el reality de TV Azteca. La decisión depende del voto positivo del público, por lo que los seguidores deben apoyar a la persona que desean mantener dentro de la competencia.

La placa definitiva quedó integrada después de varios cambios derivados de La Asamblea, el Duelo de Nominación, el Huevo Dorado, la Salvación y el Viernes de Traición. Los cinco nombres que llegan al domingo en riesgo son Manelyk González, Carlos Trejo, Kenny Avilés, Julio Camejo y Daniela Alexis ‘La Bebeshita’.

La eliminación será la tercera de la temporada. Hasta antes de la gala de este domingo, Abigail Pak ‘La Coreañera’ y María Karunna son las dos participantes que han dejado el programa por decisión del público.

¿Quiénes están nominados y quién podría salir de La Granja VIP 2026 hoy domingo 27 de septiembre?

Manelyk González, Carlos Trejo, Kenny Avilés, Julio Camejo y La Bebeshita son los cinco nominados que buscan permanecer en La Granja VIP. Manelyk llegó a la placa por el legado que dejó María Karunna después de su eliminación, mientras Carlos Trejo quedó expuesto tras los movimientos de la semana y el poder del Huevo Dorado.

Kenny Avilés llegó a su primera Gala de Eliminación después de pasar por el Duelo de Nominación. Julio Camejo recibió votos durante La Asamblea, mientras La Bebeshita fue la última en incorporarse a la placa, después de que Pascal Nadaud la eligió durante la dinámica de La Traición y Kunno quedó fuera de riesgo.

Sobre quién podría salir, no existe un resultado oficial antes de que cierre la votación durante la gala. Sin embargo, en las redes sociales se coloca a Julio Camejo y Kenny Avilés en los últimos puestos de apoyo durante la mañana de este domingo. Obviamente, esto no es nada oficial y habrá que esperar lo que suceda en el programa.

¿Cómo van las votaciones hoy domingo 27 de septiembre en La Granja VIP 2026?

De igual manera, de acuerdo con las preferencias del público en las redes sociales, Manelyk González tendría el 31% de apoyo, seguida por La Bebeshita con 21% y Carlos Trejo con 19%. En la parte inferior aparecen Julio Camejo y Kenny Avilés, ambos con 13%. El resultado oficial se conocerá durante la transmisión del domingo.

La votación oficial es positiva, es decir, cada voto ayuda a que el participante elegido permanezca en La Granja VIP. TV Azteca permite entregar hasta 10 votos y repartirlos entre varios nominados o asignarlos a una sola persona. También existe la posibilidad de obtener votos adicionales mediante las opciones que muestra la plataforma oficial.

La Granja VIP 2026: ¿Dónde ver en vivo el 24/7, las galas y las nominaciones? TV y streaming

La Gala de Eliminación de este domingo 27 de septiembre comienza a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, a través de Azteca UNO. La programación oficial también contempla un pre show desde las 19:25 horas y un post show a partir de las 23:00 horas.

Durante la semana, las galas de La Granja VIP se transmiten de lunes a viernes a las 20:30 horas por Azteca UNO, donde se realizan dinámicas como El Capataz, el Duelo, La Asamblea, la Salvación y La Traición. Los domingos, el programa principal comienza a las 20:00 horas.

Para quienes buscan seguir lo que ocurre fuera de las galas, la transmisión 24/7 está disponible en Disney+. TV Azteca también ofrece contenido y emisiones relacionadas con el reality desde sus plataformas digitales oficiales.