La Casa de los Famosos México 2026: ¿Quiénes son los finalistas, nominados y cómo van las votaciones hoy 27 de septiembre?

Te decimos todo acerca de lo que va a pasar este domingo en la casa más famosa de todo el país

¿Quién será el último expulsado de La Casa de los Famosos? | @LaCasaFamososMx

La Casa de los Famosos México 2026 entra en uno de sus momentos decisivos este domingo 27 de septiembre, con cuatro habitantes en riesgo de abandonar la competencia a una semana de la final y con una votación que mantiene diferencias reducidas entre tres de los nominados.

La Gala de Eliminación definirá al participante que se quedará fuera de la semana final. Brianda, Ese Pérez, Memo Schutz y Ernesto Laguardia permanecen en la placa, mientras otros habitantes ya consiguieron asegurar su permanencia hasta la última etapa del reality.

¿Quién sale de La Casa de los Famosos México, hoy domingo 27 de septiembre?

De acuerdo con los porcentajes de votación disponibles en la afamada encuesta Vaya, Vaya, hasta este momento, Ese Pérez aparece con el mayor respaldo, con 33% de los votos, seguido por Brianda, quien registra 23%.

La parte más cerrada de la votación se encuentra entre Ernesto Laguardia y Memo Schutz, ambos con 22%, por lo que cualquiera de los dos podría quedar en una posición comprometida rumbo a la definición de la gala.

Hasta ahora, los porcentajes se distribuyen de la siguiente manera: Ese Pérez, 33%; Brianda, 23%; Ernesto, 22%; y Memo, 22%. La votación permanece abierta y los números pueden modificarse antes del cierre oficial.

La Casa de los Famosos México 2026, hoy: ¿Dónde ver en vivo y a qué hora la Gala de Eliminación?

La Gala de Eliminación de La Casa de los Famosos México 2026 se transmite este domingo a partir de las 20:30 horas, tiempo del centro de México, a través de Las Estrellas.

Durante la emisión se conocerá el resultado de la votación del público y el nombre del participante que deberá abandonar la casa. La audiencia también puede seguir el desarrollo del programa mediante las opciones de streaming habilitadas para el reality.

La Casa de los Famosos México: ¿Quiénes son los nominados para salir este domingo 27 de septiembre?

Después de las dinámicas realizadas durante la semana, los habitantes que quedaron en riesgo de eliminación son: Brianda Deyanara, Ese Pérez, Memo Schutz y Ernesto Laguardia.

La placa quedó definida después del último Duelo de Salvación, una competencia que permitió a uno de los nominados abandonar la zona de riesgo antes de la gala del domingo.

¿Quiénes son los habitantes que ya están en la final de La Casa de los Famosos México 2026?

Yahir y Karina Torres consiguieron avanzar de manera automática a la final después de obtener el respaldo necesario dentro de la dinámica del programa. Ambos se sumaron a Mariana Ochoa, quien previamente había garantizado su presencia en la última etapa tras quedarse con la chamarra dorada.

A ellos se agregó Gema Garoa, quien ganó el último Duelo de Salvación del programa este viernes 25 de septiembre. La prueba enfrentó a Ese Pérez, Brianda Deyanara, Memo Schutz, Ernesto Laguardia y Gema por la oportunidad de salir de la placa de nominados.

La actriz se impuso en una carrera de patos y aseguró su permanencia durante la semana final, por lo que la eliminación de este domingo se resolverá únicamente entre Brianda, Ese Pérez, Memo y Ernesto.

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