NASCAR Trucks Mexico Series, en vivo: Aguascalientes | Fecha 10

La Trucks Series arranca el Chase en Aguascalientes con cuatro fechas por delante y todo por definir en la pelea por el campeonato 2026

La Trucks México Series 2026 llegará este domingo 27 de septiembre al Óvalo Aguascalientes México para disputar su décima fecha de la temporada. El circuito hidrocálido tiene una longitud de 1.4 kilómetros y recibirá por segunda ocasión en el año a la categoría.

La competencia reunirá a los mejores pilotos de la categoría en la lucha por avanzar en el campeonato, con nombres como Edwin Arenas y ‘Kike’ Guilbert en busca de posiciones importantes, además de los contendientes al reconocimiento de Novato del Año. Sigue en vivo toda la acción de la Trucks México Series desde Aguascalientes a través de Claro Sports y disfruta de la cobertura de la décima fecha del calendario.