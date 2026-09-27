Calificaciones de México ante Colombia: Gilberto Mora fue la estrella en el debut de Rafa Márquez

México empató 1-1 ante Colombia en el debut de Rafael Márquez. Gilberto Mora destacó con el gol del empate y fue la figura del Tricolor

La Selección Mexicana inició la etapa de Rafael Márquez con un empate 1-1 frente a Colombia en el M&T Bank Stadium de Baltimore. El Tricolor generó las oportunidades suficientes para modificar el resultado, pero volvió a encontrarse con problemas de definición, sobre todo durante una primera mitad en la que los postes evitaron más de una anotación.

Colombia abrió el marcador apenas al minuto 9 por conducto de Luis Suárez, mientras que México respondió hasta el 62′, cuando Gilberto Mora recibió dentro del área y marcó su primer gol con la Selección Mexicana absoluta, después de una asistencia de Jesús Gallardo. El mediocampista de 17 años estrenó además el número 10 en esta nueva etapa del combinado nacional.

El jugador del Tijuana destacó en Baltimore | Imago7

México mantuvo la iniciativa durante varios periodos y tuvo aproximaciones mediante Roberto Alvarado, Luis Chávez, Hirving Lozano y Armando González. Alvarado, Chávez y Lozano estuvieron cerca de marcar durante el primer tiempo, mientras que en el cierre Isaías Violante contó con una de las oportunidades para darle la vuelta al marcador.

Para estas calificaciones se consideran exclusivamente los futbolistas mexicanos que disputaron al menos 15 minutos, por lo que Denzell García queda fuera al ingresar hasta el minuto 88. Los cambios realizados al 64′ y 74′ sí entran en la evaluación.

Raúl Rangel | 6

El guardameta tuvo poca participación debido al escaso volumen ofensivo de Colombia. No logró evitar el remate de Luis Suárez en el 0-1, aunque la jugada dejó al delantero en una posición favorable dentro del área. Después del gol resolvió las pocas intervenciones que tuvo y no cometió errores que pusieran nuevamente en riesgo su portería. Fue una actuación con pocos momentos para influir directamente en el partido.

Jorge Sánchez | 5.5

Tuvo problemas en la acción que abrió el marcador. Luis Suárez atacó el espacio entre Jorge Sánchez e Israel Reyes y logró anticiparse para colocar el 0-1 colombiano. El lateral intentó incorporarse al ataque, pero su participación ofensiva tuvo poca incidencia. También recibió tarjeta amarilla al minuto 59 antes de abandonar el terreno de juego al 74′.

Israel Reyes | 7

Compartió responsabilidad en la jugada del gol colombiano, pero después elevó su nivel y formó parte de una defensa que redujo considerablemente las oportunidades del rival durante el resto del encuentro. Anticipó en varias acciones, acompañó la salida desde el fondo y consiguió mantener a los atacantes colombianos lejos del área durante largos periodos.

Se recuperó tras el gol de Colombia | Imago7

Johan Vásquez | 7.5

El capitán mexicano fue uno de los elementos más constantes de la defensa. Mostró seguridad en los duelos, corrigió espacios cuando Colombia buscó atacar en transición y tuvo presencia para ordenar la última línea. Su trabajo adquirió mayor importancia durante los minutos finales, cuando el conjunto colombiano encontró más espacios debido a la búsqueda mexicana del segundo gol.

Jesús Gallardo | 7.5

Su principal aporte llegó en la acción del empate. Gallardo encontró a Gilberto Mora dentro del área y registró la asistencia para el 1-1 al minuto 62. También ofreció profundidad por la banda izquierda durante buena parte de sus 64 minutos en el campo. Su participación ofensiva terminó por convertirse en una de las acciones determinantes del encuentro.

Érik Lira | 7

Fue el encargado de mantener el equilibrio en el mediocampo y participó prácticamente durante todo el partido, pues salió hasta el minuto 88. Lira dio continuidad a la circulación, cubrió espacios cuando los laterales avanzaron y permitió que Luis Chávez y Gilberto Mora tuvieran mayor libertad para aproximarse al área. También intentó un disparo desde fuera del área durante la primera mitad.

Luis Chávez | 6.5

Tuvo una de las oportunidades más claras de México. El mediocampista encontró un balón cerca del área y su disparo terminó en el travesaño, en una secuencia en la que el Tricolor estuvo cerca de empatar antes del descanso. También buscó generar peligro mediante pelota parada y pases verticales, aunque le faltó mayor precisión para convertir su participación en una asistencia o un gol.

Gilberto Mora | 8.5

Fue el jugador más determinante de México. Recibió la pelota dentro del área, encaró a Jhon Lucumí, realizó un recorte para generar el espacio y definió ante Álvaro Montero para colocar el empate al minuto 62. Fue su primer gol con la Selección Mexicana mayor y llegó precisamente en el encuentro en el que comenzó a utilizar el dorsal 10.

Más allá de la anotación, Mora volvió a mostrar capacidad para recibir entre líneas, girar y acelerar los ataques. Su influencia ofensiva fue superior a la del resto de los mediocampistas mexicanos, y su salida al minuto 64, apenas después de marcar, coincidió con un tramo en el que México perdió parte de la continuidad que había mostrado con el balón.

Roberto Alvarado | 7

Fue uno de los atacantes con mayor participación durante el primer tiempo. Alvarado generó peligro desde el costado derecho, tuvo una oportunidad que terminó en el poste y posteriormente colocó servicios hacia el área mexicana. Su movilidad ayudó a México a ensanchar la cancha, aunque le faltó convertir sus intervenciones en una participación directa en el marcador.

Armando González | 5.5

La ‘Hormiga’ tuvo movilidad y consiguió aparecer en posiciones de remate, pero no pudo aprovechar las oportunidades que recibió dentro y alrededor del área colombiana. Probó al guardameta rival durante la primera parte y volvió a aparecer al comienzo del complemento, aunque sin encontrar una definición limpia. Salió al minuto 74 para darle ingreso a Germán Berterame.

Hirving Lozano | 6.5

Su regreso al Tricolor dejó momentos de peligro, pero faltó contundencia. El ‘Chucky’ tuvo una oportunidad en los primeros minutos y posteriormente conectó un remate de cabeza que terminó en el poste. Buscó atacar continuamente el espacio desde la banda y aparecer dentro del área, aunque no consiguió convertir sus llegadas en gol. Fue sustituido al minuto 64.

El jugador del LA Galaxy dejó buena impresión | Imago7

Mateo Chávez | 6

Entró al minuto 64 en lugar de Jesús Gallardo. Tuvo una labor más contenida que el futbolista al que sustituyó y priorizó el orden defensivo por la banda izquierda. Participó en algunas salidas, aunque sin generar una ocasión clara ni alcanzar la profundidad que Gallardo había conseguido durante la primera hora.

Obed Vargas | 6.5

Ingresó por Luis Chávez al minuto 64 con la intención de renovar el mediocampo. Aportó recuperación y movilidad para ofrecer líneas de pase, aunque el encuentro entró en una etapa con menos control mexicano. No tuvo una acción individual que modificara el marcador, pero dio equilibrio durante el tramo final.

Álvaro Fidalgo | 6

Su participación tuvo momentos positivos y otros de imprecisión. México contó con una transición favorable en la que Fidalgo no consiguió completar el pase definitivo, pero después volvió a aparecer en campo rival y participó en la construcción de la oportunidad que tuvo Isaías Violante cerca del final. Tuvo la intención de acelerar el juego, aunque no siempre eligió correctamente.

Orbelín Pineda | 6

Entró al minuto 64 por Hirving Lozano y se ubicó en zonas ofensivas. Intentó asociarse por dentro y buscar espacios entre los mediocampistas y centrales colombianos, aunque recibió pocos balones en condiciones de generar peligro. Participó en algunas progresiones y servicios hacia el área, pero sin producir una ocasión clara de gol.

Jeremy Márquez | 6

Sustituyó a Jorge Sánchez al minuto 74 y alcanzó los 16 minutos reglamentarios necesarios para entrar en esta evaluación. Su ingreso estuvo enfocado principalmente en conservar la estructura por el sector derecho, debido a que Colombia encontró algunos espacios durante el cierre. Tuvo poca participación en ataque y cumplió sin cometer errores determinantes.

Germán Berterame | 6

Entró por Armando González al minuto 74. Su movilidad ayudó a México a atacar espacios cuando Colombia comenzó a dejar metros detrás de su mediocampo. Participó en una transición junto con Álvaro Fidalgo que podía dejarlo en una posición favorable, pero el último pase no llegó correctamente. Tuvo pocos minutos y escasas oportunidades dentro del área.

Reemplazó a la Hormiga González | Imago7

Isaías Violante | 6.5

Fue uno de los suplentes que consiguió generar mayor peligro durante el cierre. Atacó desde la derecha, buscó el disparo cruzado y posteriormente apareció dentro del área en una de las últimas oportunidades del encuentro. Su entrada dio velocidad al ataque mexicano, aunque le faltó definir la ocasión que podía significar el segundo gol.

En términos individuales, Gilberto Mora terminó como la principal figura de México, mientras que Jesús Gallardo, Johan Vásquez, Israel Reyes y Érik Lira ofrecieron actuaciones estables dentro de sus funciones. El empate dejó como principal pendiente la definición: México consiguió instalarse en territorio colombiano y generar ocasiones, pero solo Mora logró convertir una de ellas.

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