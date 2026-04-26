NASCAR Trucks México Series 2026, en vivo: Tulum Fecha 3

La temporada 2026 de la NASCAR Trucks México Series 2026 continúa en Quintana Roo

La tercera fecha de la NASCAR Trucks México Series se lleva a cabo en Tulum, Quintana Roo, dentro del evento denominado ‘Tulum 100’, parte del calendario 2026 y que sitúa a la categoría en un escenario poco común para el automovilismo nacional. La actividad de este domingo 26 de abril se desarrollará en la zona del Aeropuerto Internacional de Tulum Felipe Carrillo Puerto.

El campeonato llega con gran paridad tras las primeras dos carreras, ya que Carlos Novelo, Roberto Espinosa y Valeria Aranda comparten la cima con 89 puntos cada uno. Además, Novelo se llevó la victoria en la fecha disputada en Chiapas, por lo que la competencia en Tulum representa un momento clave en la lucha por el liderato.

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