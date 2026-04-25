Posibles alineaciones del Águilas Doradas vs Once Caldas por Liga BetPlay 2026-I

En Claro Sports se pueden informar sobre todos los datos previos del juego entre Águilas Doradas y Once Caldas.

Águilas Doradas vs Once Caldas, previa | Claro Sports

La fase del todos contra todos de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I va llegando a su final. Águilas Doradas recibe en su casa, el Estadio Cincuentenario de Medellín, al Once Caldas de Manizales. Los locales deben ganar sí o sí para mantenerse vivos en la lucha por la clasificación a las finales.

Posible alineación del Águilas Doradas para el juego por la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Águilas Doradas: Iván Arboleda; Dylan Lozano, Hernán Lopes, Joaquín Varela, Frank Lozano; Juan Roa, Javier Mena, Bryan Urueña, Andrés Ricaurte; Jorge Rivaldo y Fabián Charales. DT: Juan David Niño.

Posible alineación del Once Caldas para el juego por la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Once Caldas: Joan Parra; Juan David Cuesta, Jáider Riquett, Jorge Cardona, Kevin Tamayo; Robert Mejía; Jefry Zapata, Jader Quiñónes, Luis Sánchez, Mateo Zuleta y Dayro Moreno. D.T.: Hernán Darío Herrera.

¿Cómo y dónde ver Águilas Doradas vs Once Caldas por la Liga BetPlay Dimayor 2026-1?

Este partido se podrá ver a través del canal por suscripción Win Sports +. La otra alternativa es a través de la plataforma online oficial del canal Win Play.

Últimos partidos del Águilas Doradas

18.04.2026 | Fortaleza 2-0 Águilas Doradas | Fecha 17.

11.04.2026 | Águilas Doradas 0-3 Junior | Fecha 16.

07.04.2026 | Águilas Doradas 2-1 Bucaramanga | Fecha 7 (reprogramado).

31.03.2026 | Deportes Tolima 4-1 Águilas Doradas | Fecha 15.

Últimos partidos de Once Caldas

20.04.2026 | Once Caldas 2-1 Inter de Bogotá.

10.04.2026 | Deportivo Pereira 0-0 Once Caldas.

02.04.2026 | Once Caldas 1-1 DIM.

30.03.2026 | Llaneros 1-1 Once Caldas.

¿Quiénes serán los árbitros del juego?

Árbitro central: Jairo Mayorga (Tolima).

Asistente 1: Richard Ortiz (Quindío).

Richard Ortiz (Quindío). Asistente 2: Wilson Ortiz (Norte).

Wilson Ortiz (Norte). Cuarto árbitro: Juan José Roldan (Antioquia).

Juan José Roldan (Antioquia). VAR: Stivenson Celeita (Bogotá).

Stivenson Celeita (Bogotá). AVAR: Juan Holguín (Bogotá).

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