Municipal vs Mixco en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Municipal y Mixco por la jornada 22 del Torneo Clausura de Guatemala.

Municipal vs Mixco, Liga de Guatemala, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto del emocionante partido entre Municipal y Mixco! Este encuentro, correspondiente a la jornada 22 del Torneo Clausura 2026, se disputará este domingo 26 de abril en el estadio El Trébol. Ambos equipos llegan con la moral alta tras victorias recientes y con la clara intención de seguir sumando para mantenerse en la lucha por el liderazgo del campeonato. La tensión está al máximo, ya que el primer lugar está en juego.

Municipal llega al partido tras una sólida victoria 3-1 frente a Marquense. En sus últimos cuatro partidos, el equipo de Mario Acevedo ha mostrado un buen rendimiento con dos victorias, un empate y una derrota. Con 35 puntos en la clasificación, se encuentra en el tercer puesto y buscará la victoria para acercarse a los primeros lugares. El equipo ha demostrado capacidad ofensiva, anotando seis goles en esos encuentros y con una defensa que ha recibido solo tres.

Mixco, por su parte, llega tras una contundente goleada 4-0 contra Aurora FC. El equipo ha mostrado un buen rendimiento con dos victorias, un empate y una derrota en sus últimos cuatro partidos. Con 36 puntos y empatado con Xelajú en el segundo lugar, los Chicharroneros buscarán continuar su racha positiva y consolidar su posición en la parte alta de la tabla.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Municipal vs Mixco hoy domingo 26 de abril de 2026?

El encuentro entre Municipal y Mixco está programado para el domingo 26 de abril a las 15:00 horas y se disputará en el Estadio El Trébol. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Canal 11 de Albavisión.

Alineaciones del Municipal vs Mixco para la jornada 22, al momento

Ni Municipal ni Mixco cuentan con futbolistas sancionados para este duelo de la jornada 22 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Mario Acevedo y Fabricio Benítez no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Municipal : Braulio Linares, César Calderón, José Mena, Darwin Torres, Aubrey David, Jonathan Franco, Rodrigo Saravia, John Méndez, Cristian Hernández, Rudy Muñoz, Yasnier Matos. DT : Mario Acevedo.

: Braulio Linares, César Calderón, José Mena, Darwin Torres, Aubrey David, Jonathan Franco, Rodrigo Saravia, John Méndez, Cristian Hernández, Rudy Muñoz, Yasnier Matos. : Mario Acevedo. Mixco: Kevin Moscoso, Jeshua Urizar, Manuel Moreno, Diego Méndez, Jefrey Segura, Edilson Reyes, Óscar González, Christian Ojeda, Kennedy Rocha, Nicolás Martínez, Esteban Garcia. DT: Fabricio Benítez.

Antecedentes del Municipal vs Mixco y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Municipal y Mixco:

4 de marzo de 2026 | Mixco 1-0 Municipal | Torneo Clausura

9 de noviembre de 2025 | Mixco 1-0 Municipal | Torneo Apertura

3 de septiembre de 2025 | Municipal 3-1 Mixco | Torneo Apertura

4 de mayo de 2025 | Municipal 4-0 Mixco | Torneo Clausura

1 de mayo de 2025 | Mixco 0-0 Municipal | Torneo Clausura

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