Guastatoya vs Marquense, en vivo: transmisión de la Liga de Guatemala 2026

Sigue la transmisión en vivo del partido entre Guastatoya y Marquense por la jornada 22 del Torneo Clausura de Guatemala.

¡Bienvenidos a la transmisión en vivo! Este domingo 26 de abril, Guastatoya y Marquense se enfrentarán en uno de los partidos más cruciales del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Con la permanencia en juego y sin margen de error, ambos equipos llegan con la necesidad de sumar tres puntos en la jornada 22, que se llevará a cabo en el Estadio David Cordon Hichos. Después de caer en la fecha pasada, ambos conjuntos se juegan mucho más que los tres puntos, ya que un mal resultado podría complicar seriamente su futuro. El último enfrentamiento entre estos dos equipos terminó en empate 2-2, lo que augura otro choque reñido.

Guastatoya llega a este partido con la derrota reciente ante Comunicaciones, lo que agrava su situación en la tabla. A pesar de un rendimiento algo irregular, el equipo de Pablo Centrone ha mostrado capacidad ofensiva, pero necesita una victoria urgente para mantenerse fuera de la zona de riesgo. La localía jugará un papel importante en un duelo lleno de tensión, y los “Pececeros” confían en aprovechar el ambiente de su estadio para salir adelante.

Marquense, por su parte, también llega con una derrota, esta vez ante Municipal (1-3), aunque ha mostrado una mayor estabilidad en su rendimiento reciente. Con una ligera ventaja en la tabla acumulada, el equipo busca un resultado positivo que le asegure la permanencia, sin depender de otros equipos en la última fecha. Un empate podría ser clave para su objetivo, pero una victoria le daría más tranquilidad en la recta final del torneo. Ambos equipos saben que este partido podría marcar la diferencia entre salvarse o complicarse en la lucha por la permanencia.

¿A qué hora inicia la transmisión del Guastatoya vs Marquense hoy domingo 26 de abril?

El encuentro entre Guastatoya y Marquense está programado para el domingo 26 de abril a las 15:00 horas y se disputará en el Estadio David Cordon Hichos.

Guastatoya vs Marquense: ¿Cómo y dónde ver en vivo el partido de la jornada 22 del Clausura 2026 de Guatemala?

Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de la multiplataforma de Claro Sports, exclusivo para miembros.

Alineaciones confirmadas del Guastatoya vs Marquense: ¿Cómo juegan el partido de hoy?

Guastatoya no podrá contar con Yordi Aguilar tras ser expulsado en la última jornada, mientras que Marquense no cuenta con futbolistas sancionados para este duelo de la jornada 22 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Pablo Centrone y Omar Arellano no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Guastatoya : Rubén Escobar, Víctor Armas, Emanuel Yori, José Almanza, Keyner Agustín, Yordin Hernández, Joshua Ubico, Marlon Sequén, Ariel Lon, Nelson García, Víctor Ávalos. DT : Pablo Centrone.

: Rubén Escobar, Víctor Armas, Emanuel Yori, José Almanza, Keyner Agustín, Yordin Hernández, Joshua Ubico, Marlon Sequén, Ariel Lon, Nelson García, Víctor Ávalos. : Pablo Centrone. Marquense: Javier Colli, Fernando Fuentes, Oscar Linton, Marco Rodas, David Chuc, Miguel Escobar, Andy Ruiz, William Amaya, Dylan Flores, Carlos Estrada, Diego Casas. DT: Omar Arellano.

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