Guadalupe vs Cartaginés en vivo: partido de la Liga de Costa Rica 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Guadalupe y Cartaginés por la jornada 18 del Torneo Clausura de Costa Rica.

Guadalupe vs Cartaginés, Liga de Costa Rica, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Guadalupe y Cartaginés! Este duelo corresponde a la jornada 18 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica y se juega con el foco puesto en la definición del último cupo a semifinales. Mientras los locales ya confirmaron su descenso, el conjunto brumoso llega con la obligación de sumar para asegurar su clasificación en una fecha marcada por la tensión en la tabla.

Guadalupe ocupa el último lugar con 14 puntos, producto de tres victorias, cinco empates y nueve derrotas. El equipo de Alfredo Morales viene de una dura caída 5-0 ante Saprissa y ya no tiene opciones de permanencia, por lo que afronta este encuentro como una oportunidad para cerrar el torneo con una mejor imagen ante su afición. Además, su desempeño puede influir indirectamente en la lucha por la clasificación a semifinales.

Por su parte, Cartaginés suma 29 unidades y se ubica en la cuarta posición, con nueve triunfos, dos empates y seis derrotas. El equipo de Amarini Villatoro llega tras vencer 2-1 a San Carlos, resultado que le permitió recuperarse de una mala racha. Aun así, no tiene asegurado su lugar en semifinales: necesita al menos un empate para clasificar, mientras que una derrota lo obligaría a depender del resultado de Alajuelense en su visita a Liberia.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Guadalupe vs Cartaginés hoy domingo 26 de abril de 2026?

El encuentro entre Guadalupe y Cartaginés está programado para el domingo 26 de abril a las 16:00 horas y se disputará en el estadio Colleya Fonseca. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de FUTV.

Alineaciones del Guadalupe vs Cartaginés para la jornada 18, al momento

Ni Guadalupe ni Cartaginés cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 18 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que Alfredo Morales y Amarini Villatoro no harán muchas variantes con respecto a los partidos anteriores.

Guadalupe : Rodiney Leal; Samir Taylor, Kevin Fajardo, René Miranda, Greivin Méndez, Brandon Bonilla; Gian Morera, Marvin Angulo, Axel Amador, Tristán Demetrius; y Junior Maleck. DT : Alfredo Morales.

: Rodiney Leal; Samir Taylor, Kevin Fajardo, René Miranda, Greivin Méndez, Brandon Bonilla; Gian Morera, Marvin Angulo, Axel Amador, Tristán Demetrius; y Junior Maleck. : Alfredo Morales. Cartaginés: Kevin Briceño; Randall Cordero, Carlos Barahona, Marcelo Pereira, Suhander Zúñiga; Luis Flores, Douglas López, Bernald Alfaro, Claudio Montero, Juan Carlos Gaete; y Elian Lanfranchi. DT: Amarini Villatoro.

Antecedentes del Guadalupe vs Cartaginés y últimos resultados en la Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Guadalupe y Cartaginés:

14 de enero de 2026 | Cartaginés 2-1 Guadalupe | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 15 de octubre de 2025 | Cartaginés 1-1 Guadalupe | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 17 de agosto de 2025 | Guadalupe 0-0 Cartaginés | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 30 de marzo de 2023 | Cartaginés 3-2 Guadalupe | Torneo Clausura 2023

| Torneo Clausura 2023 29 de enero de 2023 | Guadalupe 5-1 Cartaginés | Torneo Clausura 2023

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