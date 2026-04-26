Águilas Doradas vs Once Caldas, en vivo Liga BetPlay 2026-I: ¿Quién gana el partido de hoy?

En Claro Sports pueden seguir en directo el partido entre Águilas Doradas y Once Caldas por la Liga BetPlay 2026-I.

Águilas Doradas vs Once Caldas, en vivo | Claro Sports

Horario del partido Águilas Doradas vs Once Caldas, hoy 26 de abril

El partido válido por la penúltima jornada de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I que se llevará a cabo en el Estadio Cincuentenario de Medellín dará inicio a partir de las cuatro de la tarde, horario colombiano. En México, el balón rodará desde las tres de la tarde.

Alineaciones del Águilas Doradas vs Once Caldas para la Fecha 18, al momento

Águilas Doradas: Iván Arboleda; Dylan Lozano, Jhon García, Joaquín Varela, Nicolás Lara; Juan Roa, Javier Mena, Frank Lozano, Andrés Ricaurte; Jorge Rivaldo y Royner Benítez. DT: Juan David Niño.

Iván Arboleda; Dylan Lozano, Jhon García, Joaquín Varela, Nicolás Lara; Juan Roa, Javier Mena, Frank Lozano, Andrés Ricaurte; Jorge Rivaldo y Royner Benítez. Once Caldas: Joan Felipe Parra; Juan David Cuesta, Juan Felipe Castaño, Jéider Riquett, Juan Pablo Patiño; Robert Mejía, Luis Sánchez, Andrés Roa; Jefry Zapata, Mateo Zuleta y Dayro Moreno. DT: Hernán Darío Herrera.

¿Quién transmite en vivo el Águilas Doradas vs Once Caldas y dónde mirar en TV y streaming?

El juego entre manizalitas y antioqueños por la decimoctava fecha del Fútbol Profesional Colombiano se podrá sintonizar por la pantalla de Win + Fútbol. La plataforma de Win Play también contará con la transmisión del partido. Así mismo, en Claro Sports, les brindaremos un completo minuto a minuto.

Antecedentes del Águilas Doradas vs Once Caldas, y últimos resultados en la Liga/Copa BetPlay

09.08.2025 | Once Caldas 0-0 Águilas Doradas.

22.02.2025 | Águilas Doradas 0-1 Once Caldas.

20.07.2024 | Once Caldas 1-0 Águilas Doradas.

25.01.2024 | Águilas Doradas 1-0 Once Caldas.

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