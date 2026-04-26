Linda Caicedo, la reina ‘merengue’

La colombiana Linda Caicedo se reportó con gol en el empate del Real Madrid ante DUX Logroño por la fecha 26 de la Liga F.

Linda Caicedo en Real Madrid | GUILLERMO MARTINEZ / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

Se disputó la jornada número 28 de la Liga Femenina Iberdrola. Real Madrid, comandado por Linda Caicedo, recibió en su casa, el Estadio Alfredo Di Stefano al DUX Logroño. Con un solitario gol de la colombiana, las dirigidas por Pau Quesada repartieron los puntos.

Un partido que desde muy temprano se abrió. Nada más a los cuatro minutos de iniciado el juego, Alba Redondo hizo una pared con Linda Caicedo y la ‘cafetera’ puso a celebrar a todo el estadio. Además, la jugadora de la Selección Colombia fue la capitana del conjunto ‘merengue’.

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🇨🇴 Linda Caicedo abre el marcador para el Real Madrid.#LigaFenDAZN pic.twitter.com/qKNm5pf7k4 — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) April 26, 2026

Luego de eso, el partido entró en una meseta. Las madrileñas le quitaron el pie al acelerador y el fútbol control se tomó todos los 86 minutos restantes. No obstante, al último minuto del partido Annelie Leitner silenció todo Madrid y empató el encuentro. Más allá de que la Liga F ya quedó a manos del Barcelona, Real Madrid perdió una oportunidad de oro para sumar en sus goles a favor y ser el segundo equipo más goleador del país.

Así le fue a Linda Caicedo ante DUX Logroño

Linda Caicedo fue titular y disputó la totalidad del partido entre Real Madrid y DUX Logroño. La capitana de la ‘casa blanca’ fue catalogada como la figura del encuentro y poco a poco se va consolidado como la mejor más influyente de su equipo por encima de las españolas Alba Redondo y Athenea del Castillo.

La colombiana dejo un saldo de un gol, cuatro remates, 36 de 38 pases acertados, un pase clave, uno de dos pases largos completados, tres de seis regates exitosos y cinco recuperaciones. Datos y estadísticas que le dieron el galardón de la mejor jugadora del enfrentamiento.

Con esta anotación, Linda Caicedo llegó a cinco goles en la Liga Femenina Iberdrola. Sumados a los cinco que ya había anotado en la UEFA Champions League, dos en la Copa de La Reina y uno en la Supercopa, esta temporada, la ex Deportivo Cali tiene 13 celebraciones en la temporada.

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