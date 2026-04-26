América denuncia haber sufrido actos de violencia en el clásico ante el Cali

Avilés Hurtado encendió la fiesta ‘Azucarera’, sin embargo hubo aficionados que no se portaron a la altura con los visitantes.

Denuncia del América de Cali / Vizzor Image.

Deportivo Cali venció este sábado 1-0 al América, en el marco de la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-I y una versión más del clásico vallecaucano en el Fútbol Profesional Colombiano. El elenco ‘Verdiblanco’ extendió su paternidad ante los ‘Escarlatas’ gracias a un golazo de Avilés Hurtado en la cúspide del compromiso. El equipo de Rafael Dudamel sigue con chances matemáticas de jugar los playoffs.

En cuanto a todo el ambiente de los ‘Diablos Rojos’ reclamaron lo que fue un gol que les invalidaron en primer tiempo cuando Jan Lucumí le ganó la marca a un jugador del Cali, con el panorama libre se dirigió hacia la portería de Pedro Gallese y marcó lo que pudo ser el 0-1 en el marcador. No obstante el juez central y el VAR no anularon por falta previa del artillero americano.

Una vez finalizado el compromiso en el Estadio Palmaseca, la afición local se desbordó de alegría por la victoria, el estar en los 8 a falta de una jornada. Sn embargo hubo ciertas actitudes que no cayeron bien en el equipo visitante, el cual horas después se manifestó “hechos de violencia” que recibió su delegación.

Comunicado oficial:

“El bus en el que se desplazaba el equipo fue objeto de ataques reiterados y deliberados por parte de individuos identificados como hinchas del equipo rival. El primero de estos ataques ocasionó un daño significativo en el vehículo y dejó como saldo varias personas con heridas…”, sentenció América de Cali en la misiva.

“Informamos que hemos iniciado los procesos correspondientes para que se investiguen los hechos y se determinen las responsabilidades individuales y colectivas, con el objetivo de que se impongan las sanciones a que haya lugar, así como la reparación de los daños ocasionados”, ultimaron en el comunicado a la opinión pública.

Después de lo que fue la disputa del clásico caleño América recibirá en el Pascual Guerrero al Deportivo Pereira, por la jornada 19 de la Liga BetPlay 2026-I. Por su parte, el Cali buscará mantenerse en el grupo de los 8 cuando visite al Deportes Tolima en el Estadio Manuel Murillo de Ibagué.

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