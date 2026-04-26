Achuapa vs Antigua GFC, en vivo: transmisión de la Liga de Guatemala 2026

Sigue la transmisión en vivo del partido entre Achuapa y Antigua GFC por la jornada 22 del Torneo Clausura de Guatemala.

¡Bienvenidos a la transmisión en vivo del partido entre Achuapa y Antigua GFC! Este emocionante encuentro se jugará este domingo 26 de abril en el Estadio Municipal Manuel Ariza, correspondiente a la jornada 22 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Será un enfrentamiento clave para cerrar la fase regular del torneo, con dos equipos que atraviesan realidades completamente opuestas. En su último enfrentamiento, los Panzas Verdes se impusieron 1-0.

Achuapa llega al partido con una derrota reciente por 1-3 frente a Cobán Imperial. El equipo de Rafael Loredo ha tenido una campaña difícil y ya ha confirmado su descenso a la segunda división. Sin embargo, en su último encuentro de la temporada en la máxima categoría, intentarán ofrecer una despedida digna ante su afición, a pesar de los resultados negativos que han acumulado durante el torneo.

En contraste, Antigua GFC llega con la moral alta luego de su victoria por 2-1 ante Malacateco. El equipo visitante ha mostrado una mayor consistencia en los últimos partidos y se mantiene en los primeros puestos de la tabla. Buscarán sumar tres puntos más para cerrar la fase regular con una buena racha y asegurar su lugar en la parte alta de la clasificación.

¿A qué hora inicia la transmisión del Achuapa vs Antigua GFC hoy domingo 26 de abril?

El encuentro entre Achuapa vs Antigua GFC está programado para el domingo 26 de abril a las 15:00 horas y se disputará en el Estadio Municipal Manuel Ariza.

Achuapa vs Antigua GFC: ¿Cómo y dónde ver en vivo el partido de la jornada 22 del Clausura 2026 de Guatemala?

Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de la multiplataforma de Claro Sports, exclusivo para miembros.

Alineaciones confirmadas del Achuapa vs Antigua GFC: ¿Cómo juegan el partido de hoy?

Ni Achuapa ni Antigua GFC cuentan con futbolistas sancionados para este duelo de la jornada 22 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Rafael Loredo y Mauricio Tapia no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Achuapa : Luis Fernando Ruiz, Dayron Suazo, Carlos Castrillo, Carlos Santos, Yeison Carabalí, Randall Corado, Didier Acosta, Denilson Bol, Isaías de León, Alexis Matta, Erick Sánchez. DT : Rafael Loredo.

: Luis Fernando Ruiz, Dayron Suazo, Carlos Castrillo, Carlos Santos, Yeison Carabalí, Randall Corado, Didier Acosta, Denilson Bol, Isaías de León, Alexis Matta, Erick Sánchez. : Rafael Loredo. Antigua GFC: Luis Morán, Héctor Prillwitz, Alexander Robinson, José Ardón, Kevin Grijalva, Óscar Castellanos, Enrique Camargo, Oscar Santis, Brayam Castañeda, Andris Herrera, Agustín Maziero. DT: Mauricio Tapia.

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