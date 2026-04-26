Xelajú MC vs Cobán Imperial en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Xelajú MC y Cobán Imperial por la jornada 22 del Torneo Clausura de Guatemala.

Xelajú MC vs Cobán Imperial, Liga de Guatemala, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Xelajú MC y Cobán Imperial! Este domingo 26 de abril, ambos equipos se enfrentan por la jornada 22 del Torneo Clausura 2026 en el Estadio Mario Camposeco. El duelo llega en un momento clave del campeonato, con dos equipos que vienen de sumar victorias en la fecha anterior y que buscan seguir escalando posiciones en la tabla de clasificación.

Xelajú MC llega tras una victoria ajustada por 3-2 frente a Mictlán, resultado que le permitió mantener el impulso competitivo. El equipo ha tenido cierta irregularidad en sus últimos partidos, con dos triunfos y dos derrotas, pero se mantiene en lo más alto de la tabla con 36 puntos. Su ataque ha respondido bien en esta etapa del torneo, aunque la defensa ha mostrado algunos espacios al haber recibido seis goles en los últimos encuentros.

Por su parte, Cobán Imperial viene de vencer 3-1 a Achuapa en su último compromiso. El conjunto ha tenido un rendimiento mixto en las jornadas recientes, con varios empates, una derrota y un buen rendimiento ofensivo. Actualmente suma 32 puntos y ocupa el sexto lugar de la tabla, por lo que buscará un triunfo que le permita seguir en la pelea por los puestos de clasificación.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Xelajú MC vs Cobán Imperial hoy domingo 26 de abril de 2026?

El encuentro entre Xelajú MC y Cobán Imperial está programado para el domingo 26 de abril a las 15:00 horas y se disputará en el Estadio Mario Camposeco. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Tigo Sports.

Alineaciones del Xelajú MC vs Cobán Imperial para la jornada 22, al momento

Xelajú MC no cuenta con futbolistas sancionados, mientras que Cobán Imperial sufrió las lesiones de sus dos porteros Tomás Casas y Víctor Ayala para este duelo de la jornada 22 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Roberto Hernández y Martín García no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Xelajú MC : Rubén Silva, Raúl Calderón, Manuel Romero, Kevin Ruíz, Elmer Cardoza, Antonio López, Jorge Aparicio, Widvin Tebalan, Yilton Díaz, Harim Quezada, Yair Jaén DT : Roberto Hernández.

: Rubén Silva, Raúl Calderón, Manuel Romero, Kevin Ruíz, Elmer Cardoza, Antonio López, Jorge Aparicio, Widvin Tebalan, Yilton Díaz, Harim Quezada, Yair Jaén : Roberto Hernández. Cobán Imperial: Luis Ángel Pereira, Luis De León, Marcos Acosta, Eduardo Soto, Carlos Flores, Byron Leal, Ángel Cabrera, Bryan Lemus, Oscar Mejía, Janderson Pereira, Uri Amara. DT: Martín García.

Antecedentes del Xelajú MC vs Cobán Imperial y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Xelajú MC y Cobán Imperial:

5 de marzo de 2026 | Cobán Imperial 1-1 Xelajú MC | Torneo Clausura

21 de noviembre de 2025 | Xelajú MC 3-1 Cobán Imperial | Torneo Apertura

16 de septiembre de 2025 | Cobán Imperial 2-1 Xelajú MC | Torneo Apertura

24 de abril de 2025 | Xelajú MC 2-0 Cobán Imperial | Torneo Clausura

22 de febrero de 2025 | Cobán Imperial 1-0 Xelajú MC | Torneo Clausura

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