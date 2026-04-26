Malacateco vs Comunicaciones, en vivo: transmisión de la Liga de Guatemala 2026

El local, a todo o nada en busca de salvarse del descenso.

¡¡¡¡Bienvenidos a la transmisión de Malacateco vs Comunicaciones!!! Malacateco y Comunicaciones se enfrentan en un duelo decisivo por la última jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un partido que definirá mucho más que tres puntos. El conjunto toro se juega la permanencia en casa, mientras que los cremas llegan con la misión de cerrar de la mejor manera una fase regular cargada de tensión. Seguí Malacateco vs Comunicaciones EN VIVO, con transmisión exclusiva de Claro Sports, en un encuentro que promete emociones hasta el último minuto.

El Malacateco llega con 50 puntos y con opciones claras de mantenerse en la máxima categoría, aunque sin margen de error. Si gana, asegura su permanencia sin depender de nadie, pero en caso de empate o derrota deberá estar atento a lo que ocurra con Mictlán y Guastatoya en sus respectivos partidos. Su diferencia de gol (-12) lo coloca en mejor posición que algunos rivales directos, pero no le permite relajarse: cada jugada puede ser determinante en una definición donde todo se resolverá en simultáneo y con la calculadora en mano.

¿A qué hora inicia la transmisión del Malacateco vs Comunicaciones hoy domingo 26 de abril?

El encuentro entre Malacateco y Comunicaciones está programado para el domingo 26 de abril a las 15:00 horas y se disputará en el Estadio Santa Lucía.

Malacateco vs Comunicaciones: ¿Cómo y dónde ver en vivo el partido de la jornada 22 del Clausura 2026 de Guatemala?

El encuentro entre Malacateco y Comunicaciones se podrá seguir en vivo y en directo a través de la multiplataforma de Claro Sports, que ofrecerá la transmisión completa del partido, incluyendo cobertura minuto a minuto, alineaciones y las principales incidencias del duelo.

Alineaciones confirmadas del Malacateco vs Comunicaciones: ¿Cómo juegan el partido de hoy?

Ni Malacateco ni Comunicaciones cuentan con futbolistas sancionados para este duelo de la jornada 22 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Minor Díaz y Fantasma Figueroa no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Malacateco: a confirmar. DT: Minor Díaz.

Comunicaciones: a confirmar. DT: Fantasma Figueroa.

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