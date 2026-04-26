¡Se volvió loco! Esteban Andrada, exportero de Rayados, lanza un brutal puñetazo al capitán del Huesca

El portero argentino golpeó a Jorge Pulido en el cierre del Huesca vs Zaragoza, desató una campal y podría recibir hasta 13 partidos de sanción

El Huesca se llevó los tres puntos del derbi aragonés | Lorenzo Gelardo | Capturas

Esteban Andrada golpeó a Jorge Pulido en el cierre del Huesca vs Zaragoza. El portero argentino del Real Zaragoza perdió el control en tiempo añadido del partido disputado en El Alcoraz y, tras ser expulsado por doble amarilla, lanzó un puñetazo directo al rostro del capitán del cuadro azulgrana. La agresión desató una pelea entre jugadores de ambos equipos y marcó el desenlace de un duelo clave por la permanencia en Segunda División.

El derbi aragonés presentaba una situación de alta tensión por la situación en la tabla. El Zaragoza llegó al encuentro en zona de descenso con 35 puntos, mientras que el Huesca estaba un escalón abajo con 33.

El desarrollo del juego tuvo a Andrada como protagonista desde el inicio, luego de detener un penalti al minuto 7 ejecutado por Óscar Sielva. Sin embargo, El mismo Sielva terminó por definir el resultado en el segundo tiempo. Al minuto 66, el mediocampista convirtió desde el punto penal y puso el 1-0 definitivo para el Huesca.

Esa anotación cambió el escenario del partido y elevó la presión sobre el Zaragoza. La jugada que detonó el conflicto ocurrió en el minuto 95, cuando el árbitro se dirigía al VAR para revisar una agresión sin balón de Dani Tasende. En ese momento, Andrada, que ya estaba amonestado, abandonó la portería para reclamar una doble caída dentro del área del Huesca.

El arquero encaró la situación con insistencia y terminó empujando a Jorge Pulido, capitán rival, acción que le costó la segunda tarjeta amarilla. Tras ver la expulsión, el portero argentino salió corriendo en dirección a Pulido y le lanzó un puñetazo en el rostro que lo dejó tendido sobre el césped.

Esteban Andrada, hoy arquero del Zaragoza, fue EXPULSADO, SE VOLVIÓ LOCO Y LE PEGÓ UNA PIÑA en la cara al capitán del Huesca.



INSÓLITO TODO. 😳🇦🇷🇪🇸 pic.twitter.com/7wfO12gMFi — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 26, 2026

La agresión desencadenó una campal en el campo. Futbolistas de ambos equipos, junto a elementos de los cuerpos técnicos, se involucraron en empujones y golpes en el centro de la cancha. En medio del caos, Dani Jiménez, portero del Huesca, también fue expulsado, mientras que Tasende pasó de amarilla a roja tras la revisión arbitral.

Con Andrada y Jiménez fuera, ambos equipos terminaron con jugadores de campo en la portería .El Huesca sostuvo la ventaja y aseguró la victoria por 1-0, resultado que le permitió alcanzar 36 puntos y mantenerse en la pelea por la permanencia.

En el plano disciplinario, Andrada se expone a una sanción significativa, que podría extenderse a 13 partidos. El artículo 103 del reglamento establece:

“Agresiones 1: Agredir a otro/a, sin causar lesión, ponderándose como factor determinante del elemento doloso, necesario en esta infracción, la circunstancia de que la acción tenga lugar estando el juego detenido o a distancia tal de donde el mismo se desarrolla que resulte imposible intervenir en un lance de aquel, se sancionará con suspensión de 4 a 12 partidos”. A ese rango se le añadiría un encuentro más por la doble amarilla previa, por lo que el portero del Zaragoza podría recibir hasta 13 partidos de castigo en la recta final de la temporada.

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