¿Quién aprovechó su oportunidad? Los jugadores de Colombia que dejaron buenas sensaciones ante México

A pesar del empate en tierras estadounidenses, algunos jugadores le enviaron un mensaje claro a Néstor Lorenzo de cara al futuro.

Néstor Lorenzo Vs México/ Getty Images via AFP/ Jamie Sabau.

La Selección Colombia igualó 1-1 ante México, este sábado 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium situado en la ciudad de Baltimore, Maryland, en Estados Unidos. Fue el primer juego de ambos combinados después de lo que fue la disputa del Mundial 2026, en la que solamente pudieron jugar hasta los octavos de final, ya que quedaron eliminados a manos de Suiza e Inglaterra respectivamente.

En cuanto a la ‘Tricolor’ había mucha expectativa al rededor de Néstor Lorenzo, en medio de críticas y opiniones divididas en el país sobre su continuidad en el combinado patrio, el argentino firmó renovación hasta el 2030, de cara a lo que va a ser todo el camino y posible clasificación al Mundial del 2030. Pero también después de lo que fueron los retiros de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, por tal motivo detallamos los jugadores que pasaron esta primera prueba.

Jhon Arias: tal vez los focos por parte del cuadro colombiano estaban centrados en el jugador del Palmeiras, ya que fue el elegido, por el momento, como el jugador en tomar la mítica ’10’ que dejó Rodríguez, así que de entrada tenía una labor importante, a pesar que fue la disputa de un duelo amistoso. Se le vio suelto en toda la mitad de la cancha, entregó balones y también fue el encargado de las pelotas quietas en el combonado nacional.

Carlos Andrés Gómez: tras la ausencia de Luis Díaz, por una molestia, ‘Cachito’ también cumplió con todo lo que se había hablado de él, inclusive desde el pasado Mundial, donde para muchos debió ver más minutos de los pocos que tuvo. Le cometieron 3 faltas los jugadores mexicanos, registró el 100% de los pases precisos en el último tercio con 4/4 y ganó el 57% de los duelos con 8/14.

Richard Ríos: después de haber perdido su lugar en la titular de la Selección en el Mundial y su sorpresiva llegaba al fútbol de Arabia Saudita, al antioqueño se le logró ver algunos chispazos de ese jugador que sorprendió en la Copa América del 2024. Inclusive, se visitó de asistidor con un gran centro para Luis Suárez en el 1-0 de Colombia sobre México.

Gustavo Puerta: el reciente fichaje del Olympiacos no es el futuro, es el presente de la Selección Colombia. Después de haber sido la revelación de la ‘Tricolor’ en el Mundial, el mediocampista sigue demostrando que es ese futbolista que le da personalidad al equipo en la mitad de la cancha. En cuanto a los pases registró el 90% de la precisión con 44/49 y ganó el 50% de los duelos con 7/14.

Yaser Asprilla: a pesar que Colombia se quedó son sus últimos ’10’, con el retiro de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, Yaser es uno de los llamados a suplirlos en el terreno de juego, eso sí, sin presión. El jugador que vive una gran actualidad en la segunda división de España con el Girona, se le vio muy bien en el terreno de juego en los 19 minutos que pudo disputar, filtró un par de balones que dejan buenas sensaciones de cara al futuro de la Selección y los retos venideros.

Lea también: