Necaxa vs Tijuana, en vivo la transmisión por Claro Sports

Los Rayos reciben a los Xolos en la jornada 12 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Conoce todos los detalles de la previa

Necaxa vs Tijuana en vivo, la jornada 12 de la Liga MX | Claro Sports

Los Rayos del Necaxa vuelven a la actividad en la Liga MX a través de la multiplataforma de Claro Sports. Este viernes 20 de marzo, el conjunto hidrocálido recibe a los Xolos de Tijuana en el marco de la jornada 12 del torneo Clausura 2026, en un encuentro que podrás seguir en vivo y en directo por nuestra señal. Un duelo crucial en las aspiraciones de ambos equipos de cara al cierre de la fase regular del campeonato.

El Necaxa llega en el lugar 14 de la tabla general con 10 puntos, producto de tres triunfos, un empate y siete derrotas. Del otro lado un conjunto fronterizo que es décimo de la clasificación con 12 unidades, luego de sus dos victorias, seis igualdades y tres descalabros.

¿Cuándo es el próximo partido en casa del Necaxa en el Clausura 2026?

Necaxa tendrá una nueva prueba en casa este viernes 20 de marzo, cuando reciba a Tijuana en acción de la jornada 12 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Los Rayos buscarán retomar el camino de los tres puntos, algo que no consiguen desde el 14 de febrero cuando se impusieron a los Bravos de Juárez. Hasta el momento su balance como local es de un triunfo y cuatro descalabros, con cuatro goles anotados y ocho recibidos.

Necaxa vs Tijuana, en vivo por Claro Sports: ¿Cómo y dónde ver la transmisión online?

Todas las emociones del partido Necaxa vs Tijuana se podrán seguir en vivo y en directo por la multiplataforma de Claro Sports. Nuestra transmisión está disponible mediante televisión de paga, plataformas digitales y el canal de YouTube de Claro Sports, con el streaming para 17 países de Latinoamérica: México, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

¿A qué hora empieza el Necaxa vs Tijuana del Clausura 2026 de la Liga MX?

El Necaxa vs Tijuana está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México. La cobertura de Claro Sports comenzará 10 minutos antes (18:50) del arranque, con la previa, información de ambos equipos y el análisis de lo que se espera en el Estadio Victoria.

Calendario Necaxa Clausura 2026: fechas y horarios

Los Rayos cosechan tres victorias, un empate y siete derrotas en el torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El conjunto hidrocálido registra cinco juegos al hilo sin triunfo, situación que busca revertir este viernes frente a los Xolos. A continuación te dejamos el calendario completo del Necaxa, cuyos partidos de local se pueden seguir en vivo y en directo por Claro Sports.

Jornada 1 | Santos 1-3 Necaxa | Crónica

Jornada 2 (doble) | Necaxa 0-2 Monterrey | Crónica

Jornada 3 | Necaxa 0-1 Atlas | Crónica

Jornada 4 | América 2-0 Necaxa | Crónica

Jornada 5 | Necaxa 4-1 San Luis | Crónica

Jornada 6 | Juárez 1-2 Necaxa | Crónica

Jornada 7 | Necaxa 0-3 Toluca | Crónica

Jornada 8 | León 2-1 Necaxa | Crónica

Jornada 9 (doble) | Pachuca 2-1 Necaxa | Crónica

Jornada 10 | Necaxa 0-1 Pumas | Crónica

Jornada 11 | Puebla 0-0 Necaxa | Crónica

Jornada 12 | Necaxa vs Tijuana | Viernes 20 de marzo | 19:00 horas | Victoria

Jornada 13 | Necaxa vs Mazatlán | Viernes 3 de abril | 21:00 horas | Victoria

Jornada 14 | Querétaro vs Necaxa | Sábado 11 de abril | 17:00 horas | La Corregidora

Jornada 15 | Necaxa vs Tigres | Viernes 17 de abril | 21:00 horas | Victoria

Jornada 16 (doble) | Necaxa vs Chivas | Miércoles 22 de abril | 21:00 horas | Victoria

Jornada 17 | Cruz Azul vs Necaxa | Domingo 26 de abril | 19:00 horas | Cuauhtémoc

Antecedentes y últimos resultados del Necaxa vs Tijuana

Los antecedentes entre Necaxa y Tijuana no pueden estar más parejos. El balance de sus últimos 10 duelos directos es de tres triunfos por equipo, así como cuatro empates. La última vez que una de las dos escuadras ligó victorias fue en 2019 y 2020, cuando los Rayos ganaron en el Apertura 2019 y Apertura 2020.

Cabe mencionar que los Xolos tienen tres visitas seguidas sin perder en Aguascalientes. La última ocasión se llevó el triunfo 1-2, mientras que los otros dos antecedentes más recientes finalizaron con empate a un gol.

Tijuana 3-0 Necaxa | Jornada 7 | Apertura 2025

Tijuana 1-2 Necaxa | Jornada 14 | Clausura 2025

Necaxa 1-2 Tijuana | Jornada 12 | Apertura 2024

Tijuana 2-3 Necaxa | Jornada 14 | Clausura 2024

Necaxa 1-1 Tijuana | Jornada 2 | Apertura 2023

Necaxa 1-1 Tijuana | Jornada 5 | Clausura 2023

Tijuana 1-1 Necaxa | Jornada 15 | Apertura 2022

Tijuana 1-1 Necaxa | Jornada 6 | Clausura 2022

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