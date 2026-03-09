Monterrey pierde a Sergio Canales para la ida de octavos de Concachampions ante Cruz Azul

El mediocampista español presenta una molestia muscular en el muslo derecho y no entrenó al parejo previo al duelo de ida ante Cruz Azul en el Gigante de Acero

El español no estará disponible para Nico Sánchez | Imago 7

Monterrey no podrá contar con Sergio Canales para el partido de ida de los octavos de final de la Concachampions 2026 ante Cruz Azul, luego de que el mediocampista español no entrenara al parejo de sus compañeros debido a una molestia muscular que arrastra tras el Clásico Regio frente a Tigres.

La ausencia del futbolista representa una baja sensible para Rayados en un momento clave del semestre, justo cuando el equipo busca recuperar estabilidad en medio de un inicio irregular en la Liga MX.

Canales fue el gran ausente en el entrenamiento matutino que el plantel albiazul realizó en las instalaciones de El Barrial, donde el equipo afinó detalles de cara al encuentro continental. El mediocampista no participó en la práctica con el grupo, lo que prácticamente descartó su presencia para el compromiso ante Cruz Azul, obligando al cuerpo técnico encabezado por Nicolás Sánchez a replantear parte de su esquema ofensivo.

La molestia que presenta el español se localiza en la parte posterior del muslo derecho. El problema físico apareció después del Clásico Regio disputado el pasado sábado en el Estadio Universitario, donde Rayados cayó 1-0 ante Tigres.

A la ausencia del mediocampista se suman otras bajas que también afectan la planificación del equipo. Rayados tampoco podrá contar con Oliver Torres ni con Érick Aguirre, quienes continúan en proceso de recuperación de distintas molestias físicas y no estuvieron disponibles para el duelo del fin de semana.

El equipo regiomontano llega además con presión adicional tras un desempeño irregular en el Clausura 2026 de la Liga MX. Rayados salió de la zona de clasificación luego de sufrir su quinta derrota en diez partidos, un registro que ha encendido las alarmas en torno al rendimiento colectivo del plantel.

En este escenario, Monterrey intentará apoyarse en su localía para tomar ventaja en la serie. Rayados recibirá a Cruz Azul en el Gigante de Acero, este martes 10 de marzo a las 19:00 horas, en el duelo de ida de los octavos de final de la Concachampions, con la intención de encaminar la eliminatoria pese a las bajas sensibles que enfrenta el equipo.

