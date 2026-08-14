Reece James asegura que el Azteca supera a los estadios de la Premier: “Es el mejor del mundo”

El internacional inglés recuerda lo que vivió en el México vs Inglaterra en los octavos de final del Mundial

Reece James asegura que el Estadio Azteca tiene el mejor ambiente | AFP / Imago7

En su carrera, Reece James ha pisado los mejores estadios del mundo: Stamford Bridge, Wembley, San Siro, el Allianz, el Bernabéu y tantos más. Así que no es poca cosa que un jugador de ese nivel diga que todos quedan por detrás del Estadio Azteca.

“El Azteca es el mejor ambiente que haya visto”, aseguró el jugador del Chelsea en entrevista para TNT Sports publicada el viernes 14 de agosto, asegurando que en la Premier no hay nada que se compare al Coloso de Santa Úrsula. “No hay comparación. Es como el día y la noche”.

El lateral del Chelsea vivió el duelo entre la selección mexicana y la inglesa desde el banquillo, ya que sufrió una lesión en la fase de grupos que le dejó al margen par de semanas, por lo que experimentó todo desde las laterales.

“La afición fue electrizante durante todo el partido, hicieron mucho ruido. El himno nacional se escuchó muy fuerte. Me impresionó mucho“, agregó James.

Reece James festejando tras el México-Inglaterra del Mundial | RODRIGO OROPEZA/AFP

Las expectativas de Reece James con el Chelsea de Xabi Alonso

La victoria de Inglaterra ante México fue el último partido que se perdió James por lesión en el Mundial. Ingresó de cambio ante Noruega en cuartos y fue titular en semifinales ante Argentina, quedándose a minutos de su primera final en 60 años. Tras la justa mundialista, tomó unos días de vacaciones por Europa y ahora se prepara para la temporada de clubes.

El Chelsea no disputará torneos europeos al terminar en el décimo lugar de la Premier en la última temporada, pero tienen en mente sumar a las vitrinas de Stamford Bridge: “El objetivo siempre es ganar, terminar la temporada con trofeos y títulos. Haremos lo posible para conseguirlo esta temporada”.

MÁS INFORMACIÓN: La retransmisión del partido de pretemporada entre Chelsea y el Milan

Xabi Alonso es el nuevo entrenador del equipo y James reconoce lo que ha conseguido, tanto como jugador como en pocos años como técnico, incluyendo los logros con el Bayer Leverkusen.

“Es increíble trabajar para un entrenador de su clase. Tuvo una carrera excepcional y ha tenido una carrera increíble en los años que lleva. Son los primeros días trabajando con él, pero hasta ahora lo he disfrutado”, concluyó.

El Chelsea termina la pretemporada el sábado 15 de agosto ante la Real Sociedad y su primer juego oficial será el lunes 24 ante el Fulham, por la jornada 1 de la Premier League.

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