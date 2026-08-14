Lamine Yamal celebra sus 19 años con Grupo Frontera en Barcelona

El español había aplazado su festejo por estar con España en el Mundial 2026 y en su fiesta reunió a más de 100 invitados

Lamine Yamal celebra su cumpleaños con Grupo Frontera | @grupofrontera

¡Fiesta a la mexicana! Lamine Yamal celebró su cumpleaños número 19 junto a jugadores del Barcelona y artistas internacionales, Grupo Frontera fue uno de los protagonistas de la noche. El futbolista español organizó su el festejo el martes 11 de agosto en Mas de Sant Lleí, en Vilanova del Vallès, Barcelona, casi un mes después de su cumpleaños. La celebración tardó, pero llegó después de que conquistara el Mundial 2026 con la selección de España, título que condicionó las fechas de sus vacaciones y provocó que pospusiera la fiesta.

El jugador del Barcelona cumplió los 19 años el pasado 13 de julio, cuando todavía se encontraba concentrado con España en Estados Unidos durante la fase definitiva de la Copa del Mundo. Después del torneo y del título, el delantero inició sus vacaciones, pasó varios días en Colombia y posteriormente regresó a España para preparar el festejo antes de reincorporarse a los entrenamientos del Barcelona, que debutará en la temporada 2026-27 de LaLiga ante el Elche el domingo 23 de agosto.

La fiesta reunió a más de 100 invitados y se realizó en Mas de Sant Lleí, una finca situada en las afueras de Barcelona que habitualmente recibe bodas y otros eventos privados. El rosa fue uno de los elementos centrales de la decoración y el propio futbolista terminó publicando en sus redes sociales un video con imágenes del interior de la celebración. Las publicaciones de los invitados y de los artistas permitieron conocer parte de lo ocurrido, pese a que el encuentro se organizó bajo medidas destinadas a mantener la privacidad de los asistentes.

Uno de los momentos que generó mayor atención fue la aparición de Grupo Frontera, agrupación de música regional mexicana que participó en el festejo y ofreció una presentación frente al jugador y sus invitados. Las imágenes difundidas posteriormente mostraron a Lamine junto a integrantes del grupo, también, miembros de Grupo Frontera también publicaron fotografías junto al atacante del Barcelona a través de sus cuentas de redes sociales.

Grupo Frontera no fue el único encargado de la música. La celebración contó también con la presencia de Ryan Castro, Myke Towers, Bad Gyal y Morad, de acuerdo con la información publicada después del evento. Yamal mantiene una relación cercana con Ryan Castro y días antes había coincidido con el cantante durante sus vacaciones en Colombia. En Medellín, el español incluso subió al escenario durante una presentación del colombiano vestido con la camiseta de la selección cafetera e interpretó junto a él parte de El ritmo que nos une.

La lista de asistentes también tuvo representación del vestidor del Barcelona. En el material difundido por Yamal aparecen jugadores como Alejandro Balde, Gavi, Frenkie de Jong y Fermín López, quienes acompañaron al delantero antes del comienzo de una nueva temporada con el conjunto catalán. También estuvo presente Inés García, pareja del futbolista, quien apareció en diferentes imágenes del evento y utilizó un vestido rosa acorde con la temática elegida para la celebración.

El festejo puso punto final a las vacaciones del campeón del mundo. Apenas unas horas después, Yamal se presentó el miércoles 12 de agosto en la Ciutat Esportiva Joan Gamper junto con Dani Olmo, Pau Cubarsí y Pedri para realizar las pruebas médicas correspondientes y comenzar su preparación con el Barcelona. Los cuatro habían recibido más días de descanso debido a su participación con España en las últimas instancias del Mundial 2026, por lo que estuvieron entre los últimos internacionales en ponerse nuevamente a disposición del cuerpo técnico de Hansi Flick.

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A su corta edad, Lamine Yamal es un referente dentro y fuera de las canchas. Pasó de debutar en el Mundial 2026 con 18 años a levantar la Copa del Mundo con España a los 19, para poder festejar junto a su círculo cercano. Ahora comienza una nueva etapa para el jugador español, dónde buscará aumentar su palmarés y seguir siendo uno de los referentes del Barcelona.

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