Vozinha conoce al ‘Tano’ Ortiz: así fue su primer encuentro en Colo-Colo

Revelan cómo fue el primer contacto del arquero de Cabo Verde con el técnico Fernando Ortiz y el plantel de Colo-Colo tras su presentación en el Monumental

Vozinha y su emotivo encuentro con el Tano Ortiz. | @ColoColo

La llegada de Vozinha a Colo-Colo sumó un nuevo capítulo. Después de la presentación que tuvo ante más de 20 mil aficionados en el Estadio Monumental, el arquero de Cabo Verde se incorporó al trabajo del equipo y conoció a Fernando ‘Tano’ Ortiz, técnico con pasado reciente en la Liga MX. El club chileno publicó este martes 11 de agosto un video con los primeros momentos del guardameta dentro del vestidor.

El encuentro con Ortiz fue una de las escenas que más atención recibió. El entrenador argentino reconoció al portero por su nombre, Josimar, y se acercó para recibirlo. “Josimar, ¿cómo estás? Buen día. Dame un abrazo. Bienvenido. Un placer que estés con nosotros”, expresó el técnico antes de abrazarlo. El registro también mostró el contacto del futbolista con integrantes del cuerpo técnico y sus nuevos compañeros.

La escena llamó la atención por la relación que ahora deberán construir ambos. Ortiz había explicado días antes que Vozinha deberá competir por un puesto, sin importar la atención que provocó su fichaje después de la Copa del Mundo. El entrenador aclaró que no participó directamente en las negociaciones y sostuvo que cualquier refuerzo tiene que disputar su lugar dentro del plantel.

“Tengo claro que es un jugador más, que tendrá que pelear el puesto, como todos los demás”, señaló Ortiz al referirse a la llegada del caboverdiano.

Te dejamos los primeros momentos de Vozinha en el camarín del Cacique, compartiendo sus primeros encuentros con nuestro entrenador Fernando Ortiz y sus nuevos compañeros 🤍🖤



Desde su llegada hasta la gran bienvenida en La Ruca, revive junto a nosotros los momentos que marcaron… pic.twitter.com/1G12nmexK9 — Colo-Colo (@ColoColo) August 11, 2026

Vozinha inicia una nueva etapa en Colo-Colo

Josimar José Évora Dias, conocido como Vozinha, tiene 40 años y llegó al fútbol chileno después de convertirse en una de las figuras de Cabo Verde durante el Mundial 2026. Su actuación con la selección africana le dio exposición internacional antes de concretar su llegada al Cacique. Su último paso a nivel de clubes fue con el Chaves de Portugal, institución en la que estuvo durante las dos campañas anteriores.

El recorrido del arquero también incluye experiencias en Portugal, Chipre, Moldavia, Angola y Cabo Verde. Ahora afronta su primera etapa en el fútbol sudamericano con uno de los clubes de mayor historia en Chile. Su vínculo con Colo-Colo se extiende hasta diciembre de 2026 y contempla una cláusula de renovación automática por una temporada más.

Antes de pensar en su estreno, Vozinha deberá completar un periodo de preparación. Ortiz explicó que el portero tuvo un lapso de inactividad después del Mundial y que el cuerpo técnico quiere llevarlo hasta un nivel que le permita competir con el resto de los arqueros. “Josimar se ha adaptado muy bien al grupo, ha trabajado bien”, dijo el entrenador, quien evitó establecer una fecha definitiva para su debut.

El proceso de integración también dejó otra escena dentro del vestidor. Javier Correa asumió parte del papel de anfitrión y ofreció ayuda al nuevo compañero para sus primeros días en Chile. El delantero argentino le preguntó si hablaba español y le hizo saber que podía apoyarlo incluso fuera de las instalaciones del equipo.

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