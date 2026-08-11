Plaza Amador vs Xelajú MC, en vivo la Copa Centroamericana 2026: transmisión fecha 3, goles y resultado en directo

Partido clave para las aspiraciones de ambos en el Grupo A.

Plaza Amador Xelajú MC, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Resultado En Vivo Plaza Amador vs Xelajú MC – inicio: 19:00 hora local

Plaza Amador y Xelajú MC se enfrentan por la fecha 3 de la Copa Centroamericana 2026 en un partido clave para las aspiraciones de ambos en el Grupo A. Los panameños llegan con tres puntos y buscan aprovechar nuevamente la localía, mientras que los Superchivos necesitan sumar después de caer ante Alajuelense en su estreno y quedar libres en la segunda jornada. Sigue Plaza Amador vs Xelajú MC en vivo, con el resultado actualizado, los goles y todas las incidencias minuto a minuto, además de la información sobre cómo y dónde ver la transmisión del partido en Panamá, Guatemala y Estados Unidos. El encuentro se disputa este martes 11 de agosto en el Estadio Rommel Fernández de Ciudad de Panamá.

Transmisión Plaza Amador vs Xelajú MC (exclusivo Estados Unidos)

¿A qué hora juega Plaza Amador vs Xelajú y dónde ver la Copa Centroamericana hoy 11 de agosto?

El encuentro entre Plaza Amador y Xelajú MC se disputará el martes 11 de agosto a las 18:00 horas en el estadio Rommel Fernández. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de ESPN y Disney+ Premium para el público de Panamá y Guatemala. Además, el partido entre Plaza Amador y Xelajú MC se podrá ver en vivo, en Estados Unidos, a través del canal oficial de Concacaf en YouTube.

Formaciones del Plaza Amador vs Xelajú, al momento: así salen al partido de hoy

Ni Plaza Amador ni Xelajú MC cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 3 de la Copa Centroamericana 2026. Se estima que Mario Méndez y Roberto Hernández no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en el inicio del semestre.

Plaza Amador: a confirmar

Xelajú MC: a confirmar.

Últimos resultados y antecedentes del Plaza Amador vs Xelajú

Será la primera ocasión en la que se enfrenten Plaza Amador y Xelajú MC a lo largo de su historia de manera oficial.

¿Quién ha ganado más la Copa Centroamericana? Plaza Amador vs Xelajú

Alajuelense es el máximo ganador de la Copa Centroamericana de Concacaf, ya que conquistó las tres ediciones disputadas hasta el momento: 2023, 2024 y 2025. Precisamente, Xelajú MC estuvo muy cerca de romper ese dominio en 2025, cuando alcanzó la final y perdió ante el conjunto costarricense en la definición por penales después de igualar 2-2 en el marcador global. Plaza Amador, por su parte, todavía no consiguió levantar el trofeo, por lo que tanto panameños como guatemaltecos buscan en 2026 su primera consagración en esta competencia.

¿Cuál es el formato de la Copa Centroamericana 2026? Clasificación y reglas

La Copa Centroamericana 2026 cuenta con 20 clubes distribuidos en cuatro grupos de cinco equipos, donde cada participante disputa cuatro partidos, dos como local y dos como visitante. Los dos primeros de cada grupo clasifican a los cuartos de final, instancia desde la cual las eliminatorias se juegan a ida y vuelta hasta definir al campeón. Los ocho clasificados son ordenados según su rendimiento en la fase de grupos y los cruces de cuartos quedan establecidos como 1° vs 8°, 2° vs 7°, 3° vs 6° y 4° vs 5°. Además, los cuatro semifinalistas y los dos ganadores del Play-In obtienen un boleto para la Copa de Campeones de Concacaf 2027, mientras que el campeón de la Copa Centroamericana avanza directamente a los octavos de final de ese certamen.

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