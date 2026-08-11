Peloteando, en vivo | Martes 11 de agosto

La Leagues Cup entra en zona de definición, América y Cruz Azul van por el boleto y el mercado de fichajes comienza a encenderse

Peloteando, el morning show deportivo de Claro Sports, presenta este martes 11 de agosto una nueva edición con los temas que marcan la agenda nacional e internacional. La Leagues Cup entra en su última jornada de la primera fase, con América y Cruz Azul apuntando a conseguir su boleto a la siguiente ronda, mientras Pumas y Chivas ya quedaron eliminados del torneo.

El programa también analizará el cierre de esta etapa de la competencia entre Liga MX y MLS, así como los escenarios que necesitan los clubes mexicanos que todavía mantienen opciones de clasificación. Además, la mesa repasará los últimos movimientos del mercado de fichajes, tanto en la Liga MX como en Europa, con rumores, negociaciones y posibles salidas que pueden marcar las próximas semanas.

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