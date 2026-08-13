Peloteando, en vivo | Jueves 13 de agosto

Repasa todas las reacciones de la Leagues Cup con análisis, resultados, protagonistas y debate deportivo en la multiplataforma de Claro Sports

Peloteando llega con una nueva emisión cargada de actualidad deportiva. La Leagues Cup entra en una etapa decisiva después de los triunfos de Chivas y Toluca, mientras León mantiene el paso perfecto y dejó fuera al Inter Miami. Además, América y Cruz Azul buscarán su tercera victoria consecutiva para cerrar con fuerza la primera fase del torneo entre clubes de Liga MX y MLS.

La mesa también analizará el nuevo título del PSG tras conquistar la Supercopa de Europa, el arranque de México con dos victorias en el Mundial de Flag Football y el regreso de Isaac del Toro a la competencia en la Clásica de Hamburgo. Sigue todos los análisis, debates y noticias del deporte nacional e internacional en Peloteando, a través de la multiplataforma de Claro Sports.

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