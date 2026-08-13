Alianza vs Umecit, en vivo la Copa Centroamericana 2026: transmisión fecha 3, goles y resultado en directo

Sigue en vivo las incidencias más destacadas del partido.

Les damos la más cálida y cordial bienvenida al partido por streaming de Alianza vs UMECIT, válido por la jornada 3 de la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2026. El equipo local llega a este partido con la necesidad de ganar para poder posicionarse entre los primeros lugares, mientra que la visita también necesita puntuar teniendo en cuenta de que perdió sus primeros dos cotejos y de volver a ser derrotado, dilapidará sus chances.

Transmisión Alianza vs UMECIT (exclusivo Estados Unidos)

¿A qué hora juega Alianza vs UMECIT y dónde ver la Copa Centroamericana hoy 13 de agosto?

El encuentro entre Alianza vs UMECIT se disputará el jueves 13 de agosto a las 18:00 hora local en el estadio Javier Cruz. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de ESPN y Disney+ Premium para el público de Panamá. Además, en Estados Unidos se podrá ver en vivo a través del canal oficial de Concacaf en YouTube.

Formaciones del Alianza vs UMECIT, al momento: así salen al partido de hoy

Alianza : Jean Ambuila; Denzel Spencer, Adoldo Machado, Jhon Marquínez, Yeison Ortega; Alvin Mendoza, John Asprilla, Reyniel Perdomo, Ricardo Mitre; Ansony Frías y Gabriel Chiari. DT : Jair Palacios.

: Jean Ambuila; Denzel Spencer, Adoldo Machado, Jhon Marquínez, Yeison Ortega; Alvin Mendoza, John Asprilla, Reyniel Perdomo, Ricardo Mitre; Ansony Frías y Gabriel Chiari. : Jair Palacios. UMECIT: Celino Hinojosa; Javier Murillo, Emmanuel Chanis, Nicholas Anderson, Ronaldo Ford; Andrés Palmezano, Ober Almanza, Dwann Oliveira; Hiberto Peralta, Alberto Saldaña y Emmanuel Gómez. DT: Julio Infante.

Últimos resultados y antecedentes del Alianza vs UMECIT

25 de julio de 2026 | Alianza 0-0 UMECIT | Torneo Apertura 2026 4 de abril de 2026 | UMECIT 1-1 Alianza | Torneo Clausura 2026 30 de enero de 2026 | Alianza 2-1 UMECIT | Torneo Clausura 2026 8 de noviembre de 2025 | UMECIT 1-3 Alianza | Torneo Apertura 2025 18 de agosto de 2025 | Alianza 2-0 UMECIT | Torneo Apertura 2025

¿Quién ha ganado más la Copa Centroamericana? Alianza vs UMECIT

Ni Alianza vs UMECIT han logrado conquistar la Copa Centroamericana de Concacaf desde la creación de su formato actual en 2023. Ambos clubes todavía buscan dar el salto en el torneo regional y tampoco han conseguido superar la fase de grupos en sus participaciones anteriores. El máximo ganador de la competencia es Alajuelense, campeón de las ediciones 2023, 2024 y 2025, por lo que FAS y Verdes intentan escribir por primera vez su nombre entre los ganadores del certamen.

¿Cuál es el formato de la Copa Centroamericana 2026? Clasificación y reglas

La Copa Centroamericana 2026 cuenta con 20 clubes distribuidos en cuatro grupos de cinco equipos, donde cada participante disputa cuatro partidos, dos como local y dos como visitante. Los dos primeros de cada grupo clasifican a los cuartos de final, instancia desde la cual las eliminatorias se juegan a ida y vuelta hasta definir al campeón. Los ocho clasificados son ordenados según su rendimiento en la fase de grupos y los cruces de cuartos quedan establecidos como 1° vs 8°, 2° vs 7°, 3° vs 6° y 4° vs 5°. Además, los cuatro semifinalistas y los dos ganadores del Play-In obtienen un boleto para la Copa de Campeones de Concacaf 2027, mientras que el campeón de la Copa Centroamericana avanza directamente a los octavos de final de ese certamen.

Te puede interesar