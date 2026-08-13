‘Cucho’ Hernández y Nelson Deossa promueven campaña para recolección de ayudas para Colombia

Los futbolistas de la Selección Colombia se siguen sumando a las ayudas que ha hecho todo el país durante estos días.

Cucho Hernández y Nelson Deossa/ Real Betis.

En Colombia se cumplen 3 días desde lo que fue el inesperado terremoto, el cual le costó la vida a cientos de personas, miles de pérdidas a viviendas del Chocó, Pereira, Manizales y gran parte del Valle del Cauca. Por tal motivo el resto del país se ha volcado en reunir ayudas para todas la población que se vio afectada por este impase.

Jugadores de la Selección Colombia como Luis Díaz, Jhon Córdoba, Jhon Arias, Gustavo Puerta y demás han puesto su granito de arena para superar este tema de la mejor manera y lo más rápido posible. Por tal motivo los futbolistas Nelson Deossa y Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández también se sumaron a los llamados de sus compañeros de la ‘Tricolor’ para apoyar a la población damnificada.

“Queremos invitarlos a que nos ayuden en estos momentos tan difíciles para nuestro querido pueblo colombiano. Vamos a estar subiendo a nuestras redes sociales, historia de Instagram, sitios donde puedan ayudarnos para poder hacer menos difícil esta situación, para todas esas personas que están viviendo la catástrofe. Los invito a que estén atentos, cualquier ayuda, cualquier euro que puedan aportar será beneficioso para nosotros. Muchas gracias y mucha fuerza para Colombia”, indicaron ambos deportistas.

Nuestros colombianos @CuchoHernandez y Nelson Deossa tienen un mensaje para vosotros 🎙🇨🇴 pic.twitter.com/wYSIum9vGO — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) August 13, 2026

Después de lo que fue su participación en el Mundial del 2026, en el que se reportó con una asistencia ante Uzbekistán en Ciudad de México e infortunadamente falló el penal en la tanda decisiva ante Suiza por los octavos de final, el ‘Cucho’ Hernández está listo para otra temporada de ensueño en Europa, ya que en la anterior en 40 partidos, marcó 15 goles, 3 asistencias, vio 6 tarjetas amarillas y sumó en total 3.130 minutos.

No obstante no fue el mismo caso de Nelson Deossa, el jugador jugó pocos partidos de titular, sin embargo registró 33 juegos, 1 asistencia, 5 tarjetas amarillas y un total de 1.491 minutos. Recientemente le marcó un golazo al Arsenal en Londres, en un juego amistoso, a pesar que se ha murmurado mucho sobre una posible salida, hasta el momento no hay nada concreto.

LaLiga iniciará en los próximos días. En cuanto al Real Betis, el equipo de los dos colombianos en mención, debutará en condición de local contra Real Sociedad este viernes 21 de agosto. Luego será visitante contra el Valencia el martes 25 de agosto. Cabe mencionar que los ‘Béticos’ jugarán esta temporada 2026/27 la UEFA Champions League.

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