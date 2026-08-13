¡El fútbol portugués llega a Claro Sports! Disfruta de la Primeira Liga en México y Centroamérica

La liga de Portugal podrá seguirse por nuestra multiplataforma en México y siete países de Centroamérica y el Caribe

Sigue la Primeira Liga, en vivo por Claro Sports

El fútbol portugués se suma a la programación de Claro Sports. A partir de este viernes 14 de agosto, nuestra multiplataforma transmitirá partidos de la Primeira Liga 2026-27 para México, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, con una oferta de tres encuentros por jornada durante la temporada.

La Primeira Liga 2026-27 celebra la edición número 93 de la máxima categoría profesional del fútbol portugués. La competencia comenzó el 7 de agosto de 2026 y concluirá el 16 de mayo de 2027, con la participación de 18 equipos.

A lo largo de la campaña, Claro Sports llevará tres partidos por jornada a su audiencia en los ocho países incluidos dentro de esta cobertura. La programación permitirá seguir de cerca a clubes como Porto, Sporting y el resto de los protagonistas de una liga que también sirve como escaparate para futbolistas que compiten en el fútbol europeo.

La cobertura comenzará este viernes con el Sporting Lisboa vs Guimaraes, partido correspondiente a la jornada 2. La transmisión de Claro Sports arrancará a las 13:05 horas, tiempo del centro de México, 10 minutos antes del silbatazo inicial programado para las 13:15 horas en el Estadio José Alvalade de Lisboa.

Sporting buscará su primera victoria de la campaña después de empatar 1-1 como visitante frente al Estrela Amadora durante la fecha inaugural. El conjunto de Lisboa ocupa el quinto puesto de la clasificación, mientras Guimaraes aparece en la posición 15 tras perder 1-0 ante Arouca en su presentación.

La actividad de la Liga de Portugal por Claro Sports continuará el sábado 15 de agosto con el Rio Ave vs Porto. Nuestra transmisión comenzará a las 13:20 horas, tiempo del centro de México, desde el Estádio do Rio Ave FC, también conocido como Estadio dos Arcos, en Vila do Conde.

Porto llegará a la segunda jornada después de imponerse 2-0 al Alverca y colocarse en el liderato general. Los Dragones afrontan la temporada como campeones defensores, mientras Rio Ave buscará recuperarse luego de iniciar el campeonato con una derrota 1-0 frente a Gil Vicente.

La cita comienza este viernes 14 de agosto. Sporting Lisboa vs Guimarães abrirá las transmisiones de la Liga de Portugal en Claro Sports y el sábado continuará la actividad con Rio Ave vs Porto. Sigue la Primeira Liga 2026-27 y disfruta cada jornada a través de nuestra multiplataforma.

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