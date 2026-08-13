DC Studios cancela oficialmente la serie Waller y la precuela de Wonder Woman: esto sabemos

De acuerdo con reportes recientes, ambos proyectos dejaron de ser una prioridad para la casa productora

Proyectos de Zack Snyder ya no serían prioridad | @WonderWomanFilm

Todo parece indicar que el panorama de las adaptaciones de cómics a la pantalla chica están sufriendo una reestructuración significativa. Esta vez fue DC Comics Studios, que anunció la suspensión de la producción de series de televisión, una de ellas es la precuela de la película de Wonder Woman de Gal Gadot. ¿La razón? todo parece indicar que se debe a que los últimos proyectos relacionados al universo DC del director Zack Snyder estarían llegado a su fin, pues resulta que esta casa productora confirmó que ya no realizara la serie de Waller y la precuela de Wonder Woman, ‘Paradise Lost’.

¿Por qué DC Studios canceló Waller y la precuela de Wonder Woman?

De acuerdo con reportes recientes, ambos proyectos dejaron de ser una prioridad para HBO y la directiva actual, por lo que han quedado fuera de la programación principal de la cadena. Hasta el momento el estudio no ha dado declaraciones formales sobre la cancelación, pero sin duda la noticia sorprendió a varios de los fans de DC que esperaban estas producciones.

Tras tomar las riendas de DC Studios, James Gunn y Peter Safran se han enfocado en consolidar su primera fase narrativa del nuevo universo, titulada ‘Dioses y Monstruos’. Esta ambiciosa reestructuración exige una visión muy cohesiva y, al parecer, los retrasos constantes en los guiones y las complicaciones con los ajustes presupuestarios dificultaron el avance de estas producciones. Por ello, el estudio ha decidido limpiar su mesa de trabajo y replantear su estrategia.

Este drástico movimiento refleja la intención de centrar los recursos en franquicias que puedan integrarse perfectamente a la nueva hoja de ruta y ser viables a corto plazo. Al no contar con una visión clara que encajara al 100% con el nuevo plan a largo plazo de James Gunn, el estudio prefirió no seguir adelante y enfocarse en los proyectos que ya están listos para salir a la luz, evitando gastar presupuesto en producciones estancadas.

DC Studios: ¿Qué pasó con Waller y de qué trataría?

De acuerdo con el portal Variety, ambos proyectos tendrían el formato de serie de televisión, siendo el primero una serie independiente enfocado en el personaje de Amanda Waller, interpretada por la aclamada actriz Viola Davis. El proyecto buscaba ampliar en televisión el lado más oscuro y burocrático del universo DC, pero los creativos nunca lograron materializar la historia de manera exitosa.

De lo poco que se reveló en su momento, la serie de Waller estaría escrita por Christal Henry y Jeremy Carver, misma que funcionaria como una especie de spin-off de la serie de Peacemaker en donde volveríamos a ver a los miembros del equipo de Suicide Squad, trabajando clandestinamente para la implacable directora Amanda Waller, personaje interpretado por Viola Davis.

¿Qué pasó con la precuela de Wonder Woman, la serie Paradise Lost?

Por otro lado, el otro proyecto, ‘Paradise Lost’, sería una serie precuela de la película de Wonder Woman, de Gal Gadot. La historia estaría ambientada en Themyscira, el mítico hogar de las amazonas y lugar de nacimiento de Diana Prince. La producción se plantearía como un intenso drama político enfocado en los orígenes de la isla, así como en las tensiones y conflictos políticos que existen entre sus habitantes.

Ambos proyectos se encontraban en desarrollo, sin embargo, de acuerdo con el portal, los dos proyectos fueron cancelados definitivamente de la agenda de HBO. Igualmente, la serie cómica ‘Booster Gold’, la cual se encontraba en desarrollo en 2023 y que formaría parte del universo DC de James Gunn fue cancelada, sumándose a la lista de recortes de la compañía tras múltiples reescrituras de guion.

A pesar del trago amargo, James Gunn y Peter Safran han dado luz verde a varios proyectos algunos enfocados en el universo de Gunn, como las series de ‘Lanterns’ y ‘Mr. Terrific’, y otros como ‘The Penguin’, la serie ambientada en el Batman del director Matt Reeves. Aparte de esos dos proyectos, Gunn también tiene en desarrollo una serie enfocada en el personaje de Jimmy Olsen, interpretado por el actor Skyler Gisondo, la cual tendrá un formato estilo documental sobre crímenes reales; la primera temporada de esta serie estará enfocada en el personaje de Gorilla Grodd, quien será interpretado por Jimmy Tatro.

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