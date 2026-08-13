La Juventus cierra el fichaje de Jhon Lucumí: acuerdo verbal con Bologna

Jhon Lucumí será nuevo jugador de la Juventus tras el acuerdo con Bologna. El colombiano llegará por 20 millones de euros más variables y firmaría hasta 2031.

Jhon Lucumí, futbolista colombiano. – Vizzor Image.

Jhon Janer Lucumí está cada vez más cerca de convertirse en nuevo jugador de la Juventus. Las negociaciones entre el conjunto de Turín y Bologna llegaron a su etapa final y, según informó Fabrizio Romano, existe un acuerdo verbal por el traspaso del defensor colombiano. De esta manera, el zaguero de 28 años estaría próximo a dar uno de los pasos más importantes de su carrera en el fútbol europeo.

Juventus acuerda el fichaje de Lucumí con Bologna

De acuerdo con el reconocido periodista italiano, la Juventus pagará 20 millones de euros más bonus por los derechos del defensor. La cifra es inferior a la que inicialmente pretendía Bologna, pero finalmente ambas instituciones alcanzaron un acuerdo que permitiría concretar la operación en los próximos días.

Ahora, el siguiente paso será la llegada de Lucumí a Turín para someterse a los respectivos exámenes médicos. Si supera satisfactoriamente la revisión, el colombiano podrá firmar su contrato y convertirse oficialmente en nuevo jugador de la Vecchia Signora, en lo que será su tercer club desde que llegó al fútbol europeo.

El defensor siempre tuvo como prioridad jugar en la Juventus, pese a que durante las últimas semanas recibió interés de otros equipos. Hubo propuestas provenientes de otros clubes de Italia e incluso de la Premier League, pero Lucumí habría puesto por encima la posibilidad de llegar al histórico conjunto turinés.

Un contrato hasta 2031

Aunque todavía no se ha hecho oficial, todo apunta a que Lucumí firmará un vínculo con la Juventus hasta 2031. Según las informaciones conocidas hasta el momento, el colombiano tendría un salario cercano a los 2,5 millones de euros por temporada, una cifra que representaría alrededor de 208.000 euros mensuales.

La llegada del zaguero se produce en medio de la reconstrucción de una Juventus que busca volver a competir por los principales títulos. El equipo italiano terminó lejos de la pelea por el campeonato en la última temporada y afrontará este nuevo curso con la participación en la Europa League como uno de sus grandes objetivos.

Lucumí llega además con importantes números a sus espaldas. Durante la reciente campaña disputó 43 partidos con Bologna, 40 de ellos como titular, consolidándose como una pieza importante en la defensa del conjunto italiano. A esto se suma su experiencia con la Selección Colombia, con la que disputó todos los partidos del equipo nacional en el Mundial de 2026.

De concretarse la operación, Lucumí afrontará así un nuevo desafío en su carrera y tendrá la oportunidad de vestir por primera vez la camiseta de uno de los grandes históricos del fútbol europeo. El colombiano está a detalles de convertirse en jugador de la Juventus y solo resta superar los exámenes médicos y completar la firma de su contrato.

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