Philadelphia Unión vs Santos, en vivo la Leagues Cup 2026: resultado y goles de la jornada 3, hoy 13 de agosto
Los Laguneros cierran su actividad en el certamen luego de quedar eliminados matemáticamente; mientras que The Union necesita sacar la calculadora
Alineaciones Leagues Cup 2026: así salen Philadelphia Unión vs Santos
Santos buscará despedirse del certamen de la mejor manera posible, por lo que buscará sacar el triunfo a como dé lugar el cuadro dirigido por Renato Paiva. Por su parte, Richter hará lo propio, ya que necesita sí o sí el triunfo para mantener las aspiraciones para clasificarse a la siguiente instancia.
Philadelphia Union: Andrew Rick (76); Rafael Uzcátegui (40), Geiner Martínez (2), Japhet Sery Larsen (5), Jeremy Rafanello (14); Quinn Sullivan (33), Jesús Bueno (8), Ben Bender (16), Agustín Anello (28); Ezekiel Alladoh (23), Stas Korzeniowski (37).
Suplentes (Philadelphia Union): Andre Blake (18), George Marks (31), Finn Sundstrom (66), Francis Westfield (39), Kai Wagner (27), Nathan Harriel (26), Alejandro Bedoya (11), Cavan Sullivan (6), Danley Jean Jacques (21), Jovan Lukic (4), Kellan LeBlanc (47), Malik Jakupovic (51).
Santos Laguna: Héctor Holguín (33); Mauricio Cuevas (3), Franco Pardo (18), Geovanni Pérez (28), Kevin Picón (22); Efraín Orona (14), Salvador Mariscal (8), Kevin Palacios (77), Fran Villalba (21), Ramiro Sordo (26); Eduardo Aguirre (19).
Suplentes (Santos Laguna): Carlos Acevedo (1), Sergio Barajas (181), Emmanuel Echeverría (17), Felipe Sánchez (25), Javier Abella (4), Carlos Gruezo (11), Diego González (7), Ezequiel Bullaude (10), Javier Güémez (6), Diego Medina (24), Joshua Mancha (15), Tahiel Jiménez (29).
Leagues Cup 2026 en vivo: ¿En dónde ver el Philadelphia Unión vs Santos y a qué hora juegan?
Si no te quieres perder un solo detalle del partido entre Philadelphia Union y Santos Laguna Laguna, debes contar con la plataforma de streaming de Apple TV, solo se necesita contar con una sesión activa y una suscripción de pago. El silbatazo inicial está programado para llevarse a cabo a las 17:00 horas, tiempo del centro de México.
¡Bienvenidos!
Hola amigos y amigas de Claro Sports, bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Philadelphia Union y Santos Laguna en el Subaru Park, en duelo correspondiente a la jornada 3 de la Leagues Cup 2026.
Los Guerreros llegan a este compromiso después de quedar eliminados del certamen, ya que después de dos partidos no lograron sumar un solo punto dentro de la competencia.
Por su parte, The Union inició el certamen cayendo a manos de Cruz Azul, pero pudieron encontrarse con el triunfo tras vencer a Necaxa, por lo que ahora apunta a ganar de nueva cuenta para llegar a seis unidades y aspirar por un lugar en la clasificación a la fase final del torneo, solo que no dependerá solo de ellos.
Leagues Cup 2026: ¿Quién gana el Philadelphia Unión vs Santos, según la IA?
En Claro Sport le preguntamos a la Inteligencia Artificial acerca de su pronóstico sobre el partido entre Philadelphia Union y Santos Laguna.
La IA señaló que su pronóstico se inclina claramente por Philadelphia Union, que llega al Subaru Park con mejores números y todavía con posibilidades de avanzar a los cuartos de final. El conjunto de la MLS registra cuatro victorias en sus últimos cinco partidos, mientras que Santos Laguna acumula cinco derrotas consecutivas y ha sido superado 12-3 en ese periodo; además, Philadelphia suma 14 goles en sus últimos seis encuentros y necesita ganar, preferentemente por una diferencia amplia, para mantener viva la clasificación.
El antecedente en Leagues Cup también favorece al Union, con marca histórica de 11-5 frente al 1-9 de los Guerreros, mientras que el mercado citado por el sitio oficial le concede un 68% de posibilidades de triunfo al cuadro estadounidense y apenas 15% a Santos. Por la obligación ofensiva de los locales y los problemas defensivos que ha mostrado el equipo mexicano, espero un partido con varias oportunidades y dominio de Philadelphia. Mi pronóstico: Philadelphia Union 3-1 Santos Laguna.