Philadelphia Unión vs Santos, en vivo la Leagues Cup 2026: resultado y goles de la jornada 3, hoy 13 de agosto

¡Bienvenidos!

Hola amigos y amigas de Claro Sports, bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Philadelphia Union y Santos Laguna en el Subaru Park, en duelo correspondiente a la jornada 3 de la Leagues Cup 2026.

Los Guerreros llegan a este compromiso después de quedar eliminados del certamen, ya que después de dos partidos no lograron sumar un solo punto dentro de la competencia.

Por su parte, The Union inició el certamen cayendo a manos de Cruz Azul, pero pudieron encontrarse con el triunfo tras vencer a Necaxa, por lo que ahora apunta a ganar de nueva cuenta para llegar a seis unidades y aspirar por un lugar en la clasificación a la fase final del torneo, solo que no dependerá solo de ellos.