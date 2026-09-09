Peloteando, en vivo | Miércoles 9 de septiembre

Los mexicanos toman protagonismo en Europa, mientras la Champions, la NFL y la Serie del Rey concentran la agenda deportiva.

La agenda deportiva no se detiene este miércoles 9 de septiembre. Armando “Hormiga” González firmó su primer doblete en Europa con Olympiacos, mientras Álvaro Fidalgo y Santiago Giménez tuvieron sus primeros minutos en esta edición de la Champions League con Betis y Porto.

El torneo europeo mantiene la atención con Barcelona y Liverpool entrando en acción, mientras en México Rafael Márquez continúa con la preparación de su estreno al frente de la Selección Mexicana y realizó una visita al Atlas como parte de su trabajo previo con el Tricolor.

Además, comienza una nueva temporada de la NFL y los Olmecas de Tabasco ya tomaron ventaja ante los Toros de Tijuana en la Serie del Rey. Sigue Peloteando y no te pierdas el análisis, resultados y las noticias que marcan la jornada deportiva.

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