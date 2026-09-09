Podio continental: Colombia se queda con el tercer lugar del Open Panamericano de Judo 2026

La delegación de Colombia se quedó con el tercer lugar del Open Panamericano de Judo que se llevó a cabo en San Salvador.

Colombia en el podio del judo panamericano | Federación Colombiana de Judo

Se llevó a cabo una nueva edición del Open Panamericano de Judo. En esta ocasión la región anfitriona fue San Salvador. Colombia continuó con sus buenas participaciones en las diferentes disciplinas y se montó al podio de este certamen. El tercer lugar fue ‘tricolor’ después de una interesante cosecha de medallas.

Cinco preseas obtuvo Colombia en territorio centroamericano. Dos medallas de oro, dos metales plateados y un bronce, fue el saldo de la delegación que representó a más de 50 millones de colombianos. El primer lugar de la competencia se lo quedó el equipo de Brasil y República Dominicana fue subcampeona.

El conjunto de Colombia estuvo conformado por ocho deportistas. Jerónimo Pino Balbín (-66 kg), Ferney Ruiz Mesa (-73 kg), John Pérez Ruiz (-81 kg), Jhon Caicedo Sinisterra (-90 kg), Erika Lasso (-48 kg), Wendy Golú (-52 kg), Cindy Mera (-63 kg) y Brigitte Carabalí (+78 kg).

Medallistas de Colombia en el Open Panamericano de Judo 2026

Los títulos ‘tricolores’ fueron obra y gracia de Ferney Ruiz Mesa en la categoría -73 kilogramos y Cindy Mera que se bañó en oro en la división de los -63 kilogramos. Los subcampeoantos se dieron gracias al talento de Erika Lasso en los -48 kilogramos y Jhon Caicedo en la categoría de -90 kilogramos.

Así mismo, el bronce para Colombia fue obtenido por Brigitte Carabalí en la división de los +78 kilogramos. Otros de los resultados más llamativos para la delegación amarilla, azul y roja, fue el quinto lugar de John Pérez en la categoría de -81 kilogramos. Así las cosas, los ‘cafeteros’ fueron terceros del torneo que reunió a 141 judocas de 16 países, entre 89 hombres y 52 mujeres.

El siguiente reto del judo colombiano será en los Juegos Suramericanos 2026. Unas justas que se llevarán a cabo del 12 al 26 de septiembre en Santa Fe, Argentina. Allí, Ferney Ruiz, Brigitte Carabalí, Brenda Olaya, Wendy Golú, Jhon Caicedo, John Pérez, Francisco Balanta, Jerónimo Pino, Erika Lasso, Edwin Gómez y Gerardo Restrepo, integrarán el equipo Colombia.

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