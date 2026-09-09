Vuelta a España 2026, Etapa 17: los mejores momentos de la carrera del 9 de septiembre

Sigue los mejores momentos de la etapa 17 en Claro Sports

La tercera semana de La Vuelta a España 2026 continúa su recorrido y este miércoles 9 de septiembre se disputó la etapa 17, una jornada de 189.2 kilómetros entre Dos Hermanas y Sevilla. El recorrido, completamente plano y sin puertos de montaña, apuntaba nuevamente a una definición al sprint.

Ruta, recorrido y distancia de hoy 9 de septiembre en la Vuelta a España 2026

La fuga del día intentó cambiar el guion de una etapa destinada a los velocistas, pero el pelotón mantuvo el control hasta los kilómetros finales. En Sevilla, Matthew Brennan volvió a imponerse en una llegada masiva y consiguió su quinta victoria de etapa en esta edición de La Vuelta. Revive los mejores momentos de la etapa 17 de La Vuelta a España 2026, con el recorrido entre Dos Hermanas y Sevilla y el desenlace que dejó nuevamente a Brennan como ganador.

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