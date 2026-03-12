Trump advierte a selección de Irán previo al Mundial 2026: “No creo que sea apropiado por su propia seguridad”

El ministerio de deportes iraní señaló anteriormente que no ve viable la participación del equipo en la justa mundialista

Donald Trump lanza fuerte mensaje a jugadores de Irán | Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un mensaje en la red social Truth en el que pareció lanzar una amenaza a la selección de Irán por su presencia en la Copa del Mundo de 2026. La publicación ocurrió a poco más de tres meses del inicio del torneo que se celebrará en conjunto con México y Canadá.

En el mensaje, el mandatario afirmó que la selección nacional iraní es bienvenida al torneo, algo que ya había mencionado anteriormente, aunque señaló que no lo considera apropiado. El comentario fue difundido desde su cuenta oficial y comenzó a tener interacciones al retomar dicho posteo.

El presidente escribió que su postura está relacionada con la seguridad de los jugadores iraníes. De acuerdo con el texto publicado, Trump considera que la presencia del equipo podría representar un riesgo para su propia vida durante el torneo, sobre todo por el conflicto que estalló en Medio Oriente en las últimas semanas.

“La selección nacional de Irán es bienvenida a la Copa del Mundo, pero realmente no creo que sea apropiado que estén ahí, por su propia vida y seguridad”, escribió Trump en la publicación. El mensaje concluyó con la frase: “Gracias por su atención por este asunto”.

Trump lanzó un fuerte mensaje a la selección de Irán | Truth

La publicación fue realizada muy temprano en este jueves 12 de marzo, un día después de que el propio ministro de deportes de Irán, Ahmad Donyamali, mencionó en entrevista con el medio IRIBNews que no ve posible la participación del conjunto nacional en la justa mundialista que está por iniciar en los próximos meses..

Trump firmó el mensaje con su nombre y el cargo de presidente de Estados Unidos dentro del mismo texto publicado, dejando claro que es una publicación propia y para que sea tomada en cuenta con seriedad. Un posteo que llama la atención y previo al inicio del Mundial 2026, donde varios equipos se preparan de la mejor manera para encarar la competencia.

La selección de Irán fue uno de los primeros combinados en ganarse un lugar en el certamen y su permanencia en el mismo se encuentra en el aire, pese a que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, también mencionó que los persas serán bienvenidos al torneo aunque el conflicto armado se mantiene.

El mensaje de Trump se difundió en medio del proceso de preparación rumbo a la Copa del Mundo de 2026, donde algunas selecciones aún tienen que amarrar su boleto a la justa mundialista en los próximos días, con los repechajes que aún faltan por disputarse para definir a todos los participantes al Mundial.

TE PUEDE INTERESAR: